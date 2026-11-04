Creștere bruscă pe burse a acțiunilor din energia regenerabilă, după victoria democraților în alegerile din SUA

Acțiunile energiei regenerabile au crescut miercuri în Asia și Europa, alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite consfințiind o victorie categorică pentru democrați, care au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

„Valul albastru” al scrutinului s-a transformat într-o „tranzacție albastră” pe piețele bursiere, unde acțiunile energiei regenerabile au crescut vertiginos la deschidere pe multe piețe asiatice și europene.

Investitorii pariază că democrații vor favoriza energia regenerabilă, spre deosebire de președintele Donald Trump, care este ostil energiei verzi atât în declarațiile, cât și în deciziile sale executive de la preluarea celui de al doilea mandat.

Cu controlul democraților asupra Congresului, care ar putea acționa împotriva politicilor energetice ale Administrației Trump, acțiunile producătorilor europeni de turbine eoliene și ale producătorilor de echipamente solare din Coreea de Sud au crescut vertiginos.

„Tranzacția albastră apare deja, banii întorcându-se din dezvoltarea inteligenței artificiale spre ceea ce favorizează un Congres democrat”, a declarat miercuri pentru Bloomberg Anna Wu, strateg de investiții și fondatoare a Floodlines Research.

Acțiunile companiei daneze Orsted, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore din lume, au crescut cu 6% la deschiderea bursei de astăzi de la Copenhaga, iar producătorul de turbine eoliene Vestas a crescut cu 5%.

Acțiunile sud-coreene ale companiei Hanwha Solutions Corporation au crescut la Seul cu 18%, HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd au înregistrat o creștere de 12%, iar acțiunile OCI Holdings Co Ltd au crescut cu 10%.

„Comerțul albastru” favorizează acum acțiunile globale ale energiei curate, deoarece investitorii se retrag din segmentul de inteligență artificială și centre de date, pe fondul unei critici sporite asupra proiectelor și al unei reacții negative tot mai puternice față de construcțiile uriașe de centre de date din Statele Unite.

Victoria democraților în Congres pune presiune pe acțiunile de inteligență artificială și pe producătorii de cipuri, pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la o posibilă reglementare mai strictă a progreselor în domeniul inteligenței artificiale. Victoriile democraților pentru guvernatorii din Texas și Ohio, două state care și-au extins centrele de date în ultimii ani, ar putea însemna mai multe reglementări privind autorizațiile în viitor, spun analiștii.

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