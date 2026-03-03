Creștere bruscă a dobânzilor pe termen lung în regiune: Investitorii se pregătesc pentru o inflație mai mare

Randamentele titlurilor de stat pe termen lung au crescut peste așteptările analiștilor în contextul tensiunilor geopolitice generate de atacurile SUA asupra Iranului, se arată într-o analiză Erste.

Această creștere poate fi o corecție după scăderile anterioare sau o anticipare a unei inflații mai mare.

Randamentele titlurilor germane pe 10 ani au urcat cu aproximativ 7 puncte de bază, iar intervalul de creșteri din regiune a fost similar, cu excepția Croației.

În Polonia, randamentele pe 10 ani au crescut ușor mai mult, pe fondul unor posibile îngrijorări legate de reducerea anticipată a dobânzii miercuri.

Potrivit acestora, „această evoluție nu este complet compatibilă cu fluxurile de tip «safe haven», deoarece nu ne-am aștepta ca randamentele pe termen lung să crească atât de mult pe piețele de bază”.

Mai exact, economiștii Erste punctează că este neobișnuit ca randamentele să crească în acest context pentru că, de obicei, în perioade de incertitudine sau criză geopolitică, investitorii caută siguranță („safe haven”) și cumpără titluri de stat, ceea ce crește prețul lor și scade randamentele. În acest caz, însă, randamentele pe termen lung au urcat, ceea ce înseamnă că prețurile obligațiunilor au scăzut, comportament neobișnuit pentru piețe considerate sigure.

Analiștii remarcă că, înainte de atacuri, randamentele pe termen lung erau în scădere și consideră că actuala evoluție poate fi „fie o corecție, fie o anticipare a unei perioade de inflație mai ridicată”.

Ei subliniază că, chiar dacă conflictul se va încheia rapid, ajustarea prețurilor pe piață va fi cel mai probabil un proces mai îndelungat.

