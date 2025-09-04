Creștere a consumului în luna iulie, înainte de majorările de TVA și accize. În UE, scădere peste așteptări a vânzărilor în zona euro

Vânzările cu amănuntul au crescut în iulie cu 0,3% față de iunie, iar în termeni anuali au accelerat la +4,5%, de la +2,6% în luna precedentă. Efectul de bază a contribuit la această accelerare, însă valoarea a fost peste așteptările analiștilor, care se bazau pe sentimentul economic în scădere al românilor.

Atât încrederea managerilor din comerțul cu amănuntul cât și cea a consumatorilor a scăzut semnificativ în iulie, înainte de majorările de TVA și accize de la 1 august.

Efectul a fost însă un comportament de achiziții preventive al consumatorilor în luna iulie pentru a beneficia de prețurile mai mici. Acest lucru se vede clar la vânzările de combustibili auto care au crescut cu 12% în iulie, față de iunie.

Românii s-au grăbit să cumpere înainte de scumpirile din august

Creșterea consumului în iulie este conjuncturală, din august urmând ca trendul să se inverseze. Economiștii Erste anticipează un avans al vânzărilor cu amănuntul la +2,3% pentru 2025, mult sub creșterea de +8,6% în 2024.

Consumul privat este frânat de măsurile de consolidare fiscală și de creșterea mai lentă a salariilor reale. Economiile gospodăriilor ar trebui să atenueze parțial aceste riscuri, însă programul multianual de consolidare fiscală va reduce fără îndoială consumul privat.

Vânzările de alimente au crescut în iulie doar cu 0,1% față de iunie și cu +0,5% în termeni anuali, de la o scădere de -0,6% în iunie. Cifra de afaceri a vânzărilor de produse nealimentare a crescut cu 0,6% în iulie (+5,8% anual) o ușoară încetinire față de +6% în iunie, în timp ce vânzările de combustibil auto au crescut cu 1,4% lunar și cu 12% anual, înregistrând o accelerare puternică de la +0,2% anual în iunie.

Încrederea consumatorilor scade

Încrederea consumatorilor a rămas blocată la un nivel foarte scăzut de -31,5 în august, față de iulie, când a atins un minim al ultimilor 32 de luni. Consumatorii au devenit puțin mai favorabili ca să achiziționeze bunuri de folosință îndelungată în următoarele 12 luni. Cu toate acestea, situația economică generală fiind considerată în continuare în deteriorare, consumul privat se confruntă cu obstacole.

Nici piața muncii nu mai este de natură să sprijine consumul, având tendința de a se răci. Rata medie a șomajului a urcat la 6% pentru perioada ianuarie-iulie 2025 de la o medie de 5,5% pentru întregul an 2024. Creșterea salariilor reale ar putea trece în domeniul negativ după inflamarea inflaționistă din august după avansul modest din iunie de +1,3% (an/an). Indicatorul așteptărilor de angajare a scăzut în august spre valoarea medie pe termen lung, după ce s-a menținut peste aceasta începând cu redresarea post-covid de la finele anului 2020. Conform datelor BNR, volumul creditelor noi de consum scad în termen real ceea ce se traduse prin scăderi ale produselor nealimentare

În zona euro, consumul scade

Vânzările cu amănuntul în zona euro au coborât și mai mult în iulie, ceea ce infirmă faptul că un consum sănătos va mai putea să compenseze frâna economică pusă de noile tarife ale SUA, arată datele Eurostat.

Vânzările cu amănuntul în iulie în cele 20 de națiuni care utilizează moneda unică au scăzut cu 0,5% față de luna anterioară, sub așteptările pieței care anticipa un avans de 0,2%. În termeni anuali, vânzările din iulie au crescut cu 2,2%, sub creșterea de 2,4% prevăzută într-un sondaj Reuters al economiștilor.

Creșterea zonei euro a fost neașteptat de puternică în prima jumătate a anului, pe măsură ce consumul gospodăriilor și-a revenit, iar economiștii dezbat dacă această creștere a fost sustenabilă, având în vedere impactul asupra sentimentului cauzat de tarife și de turbulențele economice din alte părți.

Cea mai bună creștere anuală a fost în Cipru cu 8,5%, urmată de Portugalia cu 6,1%. Doar o singură țară a înregistrat o scădere față de anul precedent în iulie, Slovenia cu 0,7%.

Lunar, vânzările cu amănuntul în zona euro au scăzut cu 0,5% în iulie, după o creștere de 0,6% în iunie, care a fost revizuită în creștere de la 0,3%. Consensul a fost pentru o scădere mai ușoară de 0,2% în iulie.

Cea mai mare creștere lunară a vânzărilor cu amănuntul a fost în Lituania cu 1,5%, urmată de Letonia cu 1,4%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Croația, cu 4,0%, și în Estonia, cu 2,0%.

Cititi si: Cum s-au schimbat obiceiurile de consum în actuala situație economică – sondaj

***