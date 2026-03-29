Cresc tensiunile în coaliție – PSD continuă să amenințe cu trecerea în opoziție din cauza scumprii combustibililor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a somat duminică Guvernul, din care face parte și PSD, să adopte „de urgență” măsurile pentru ieftinirea combustibililor.

„Îi somez încă o dată pe primul ministru și pe ministrul Finanțelor (PNL – n.r.) și Guvernul în ansamblu, dar aici e vorba de decizie la cei doi, urgent să adopte măsurile prin care se atenuează șocul creșterii prețurilor la combustibili și românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toți europenii și nu doar europenii. Aproape în toate țările există și a intrat în vigoare o schemă de acest tip prin care s-au redus prețurile. E prea mult. E o lună de zile de când am avut și coaliție și Bogdan Ivan (ministrul PSD al Energiei – n.r.) a prezentat cele cinci variante și nu s-a luat o decizie. Decizia nu poate fi luată decât la vârful Guvernului, nu în altă parte”, a declarat dumincă Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă, la Brăila.



La rândul său, ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că o scădere reală a prețurilor la pompă poate fi obținută fie prin diminuarea TVA, fie prin reducerea proporțională a accizei.



„Mâine va avea loc o ședință de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile și anume că o scădere reală a prețului final la pompe poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piață, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale și a supraimpozitării unor venituri excepționale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a prețului combustibililor. Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de față a fost aplicată în câteva state europene, dar care în România e în continuare o opțiune, și doi – reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creșterea prețului, din încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ceea ce încasează suplimentar de Ministerul de Finanțe în această perioadă, luna martie plus cele trei luni de criză în domeniul carburanților, iar toți acești bani, într-o formă foarte clară și transparentă, se întorc în buzunarul oamenilor. Este un lucru la care atât eu, cât și Partidul Social Democrat nu renunțăm. Asta a fost o decizie pe care colegii mei, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, mi-au transmis-o și acest lucru este total nenegociabil”, a declarat Ivan.



În ceea ce privește întârzierea adoptării acestor măsuri, Sorin Grindeanu a precizat că au existat numeroase discuții în cadrul Guvernului.



„Au fost discuții nenumărate în această perioadă. Îmi aduc aminte, de exemplu, că în săptămâna când s-a aprobat bugetul – acum vreo 10 zile – am pus la dispoziție biroul meu să discute ministrul Energiei cu ministrul Finanțelor, sperând că imediat se va ieși cu această ordonanță și imediat, după buget, vom avea această ordonanță. Speranța mea a fost deșartă. Mâine eu chiar sper să se ia o decizie, sper că Guvernul își va schimba viteza cu care ia decizi”, a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu: Pe mine nu m-aţi auzit să dau lecţii celor de la PNL. Să ne lase în pace

Schimbul de mesaje dintre PSD și PNL escaladează, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate din interiorul coaliției de guvernare. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, i-a dat replica prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, respingând ferm orice ingerință în deciziile interne ale partidului. Liderul PNL a catalogat, sâmbătă, acţiunile șefului social-democraților ca fiind „o aventură politică”.

În contextul apelului lansat de Ciucu pentru reluarea dialogului în coaliție, Sorin Grindeanu susține că procesul actual este unul intern și nu acceptă presiuni din exterior. Social-democrații transmit că își vor stabili singuri direcția politică, fără intervenții din partea altor formațiuni.

„A fost vreo coaliţie de care nu ştiu eu? Am fost la toate coaliţiile. Evit să intru în astfel de dezbateri cu oricine. Ceea ce facem noi în această perioadă e o consultare internă. Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului ce avem noi de făcut. Să ne lase în pace”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat că dialogul politic trebuie să rămână într-un registru echilibrat, fără atacuri sau lecții publice între partenerii de coaliție. Acesta a subliniat că fiecare partid trebuie să își gestioneze propriile decizii.

De cealaltă parte, liberalii transmit că situația actuală nu a fost generată de ei și că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar avea efecte majore asupra stabilității politice. Ciprian Ciucu a catalogat, sâmbătă, acţiunile lui Sorin Grindeanu ca fiind „o aventură politică” şi i-a cerut să revină la masa discuţiilor.

„Partidul Naţional Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză şi, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească”, a afirmat liberalul, adâugând, însă, că, dacă PSD iese de la guvernare nu va mai exista altă coaliţie cu social-democraţii.

***