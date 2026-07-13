Cresc prețurile grâului la bursele globale – Restricțiile de export ale Rusiei și recoltă slabă din SUA îi îngrijorează pe investitori

Piețele internaționale ale cerealelor au închis ședința de vineri, 10 iulie 2026, pe un val puternic de creșteri, cu grâul în prim-plan. Cotațiile au urcat cu peste 3% pe marile burse americane, într-un context tensionat, alimentat de deciziile Rusiei și de noile estimări globale.

Motorul acestei evoluții a fost dublu. Pe de o parte, restricțiile privind exporturile rusești prin strâmtoarea Kerci de la Marea Neagră au ridicat semne de întrebare serioase asupra fluxurilor de marfă. Aproape un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei din regiune tranzitează porturile de la Marea Azov, iar orice blocaj logistic trimite unde de șoc în piața globală.

Reacția investitorilor a fost imediată, iar prețurile grâului și porumbului au înregistrat creșteri puternice pe principalele burse internaționale, arată o analiză a celor de la Agrarheute.

Pe de altă parte, raportul lunar WASDE al Departamentului pentru Agricultură al SUA a venit cu vești care au pus gaz pe foc. Estimările indică o scădere a stocurilor mondiale atât la grâu, cât și la porumb, semnal clar că oferta se tensionează.

La Bursa din Chicago, contractele futures pentru grâul cu livrare în septembrie au urcat la 247,17 dolari pe tonă. La Kansas City, cotația a ajuns la 248,48 dolari pe tonă, în timp ce grâul de primăvară de la Minneapolis a atins 240,12 dolari pe tonă.

Producție mai mică de cereale în SUA

USDA a revizuit în jos producția de grâu din SUA și a redus stocurile mondiale la 272,84 milioane de tone, cu aproape 2,8 milioane de tone sub prognoza anterioară. Tăieri similare au fost raportate în Argentina, Canada și Uniunea Europeană.

În paralel, organizația Coceral a coborât estimarea pentru producția de grâu din UE și Marea Britanie cu 2,9 milioane de tone, până la 140,8 milioane de tone.

Franța, unul dintre barometrele agricole ale Europei, transmite semnale îngrijorătoare. Doar 65% din culturile de grâu sunt evaluate ca fiind în stare bună sau foarte bună, iar recoltarea era finalizată în proporție de 29%.

Prognoze mai proaste pentru producția de porumb din UE

Nici piața porumbului nu a rămas în urmă. Raportul USDA a indicat stocuri mai mici decât anticipau analiștii, iar cotațiile au reacționat imediat. Stocurile finale din SUA pentru sezonul 2025/2026 au fost reduse la 2,02 miliarde de busheli, iar cele mondiale au scăzut la 275,26 milioane de tone.

Perspectivele din Europa nu arată mai bine. Estimarea pentru producția de porumb din UE a fost coborâtă la 53,78 milioane de tone, în timp ce Coceral indică un nivel și mai redus, de 52,7 milioane de tone pentru UE și Marea Britanie.

În Franța, doar 47% dintre culturile de porumb sunt considerate în stare bună sau foarte bună, cel mai slab nivel din 2011, pe fondul valului de căldură sever care afectează sudul și vestul Europei.

Și soia se scumpește

Și soia a intrat pe trend ascendent. Contractele futures cu livrare în noiembrie au urcat la 437,52 dolari pe tonă, susținute inclusiv de o nouă achiziție masivă a Chinei, 264.000 de tone din recolta viitoare.

În același timp, stocurile finale de soia din SUA au fost reduse la 330 milioane de busheli, iar cele globale la 124,17 milioane de tone, semn că presiunea pe ofertă se extinde pe întregul complex agricol.

La Bursa din Paris, grâul de panificație cu livrare în septembrie a urcat la 216,25 euro pe tonă, iar contractele pentru decembrie au ajuns la 223 euro. Și porumbul a depășit pragul de 237 euro pe tonă pentru livrările din august și noiembrie.

Într-o piață deja fragilă, combinația dintre factori geopolitici și datele fundamentale continuă să împingă prețurile în sus, iar semnalele nu indică, cel puțin pentru moment, o calmare rapidă.

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