Creditele neperformante garantate de stat s-au dublat într-un an și au crescut de 10 ori în 3 ani, aproape integral pe seama IMM-urilor – Riscul se va transfera la buget

Deteriorarea calității creditelor a continuat în ultimul an, segmentul finanțărilor garantate acordate companiilor nefinanciare remarcându-se din nou printr-o creștere rapidă a neperformanței. Valoarea creditelor neperformante, adică creditele cu restanțe la plată mai mari de 90 de zile, a crescut accelerat în perioada iulie 2025 – iulie 2026, cu 3,76 miliarde de lei, din care 0,731 miliarde reprezintă doar creditele acordate cu garanția statului, conform datelor transmise CursDeGuvernare.ro de către Banca Națională a României (BNR).

Astfel, valoarea totală a creditelor neperformante – cu restanțe la plată mai mari de 90 de zile – din baza de date a BNR a crescut de la 18,06 miliarde de lei în iulie 2025 la 21,82 miliarde de lei în iulie 2026, adică cu +20,8%, în timp ce valoarea creditelor neperformante garantate de stat a ajuns, la finalul lunii iulie 2026, la 1,414 miliarde de lei, mai mult decât dublu comparativ cu cele 682 milioane de lei din iulie 2025.

Notă: Mai mult, la jumătatea lui 2023, valoarea creditului neperformant luat cu garanția statului era de doar 117 milioane de lei – avem deci o creștere mai mare de 10x în doar 3 ani. Riscul de credit este considerabil mai ridicat în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în special în cazul portofoliului de credite acordate în lei.

Deteriorarea sănătății financiare a companiilor din ultimii ani se datorează majorărilor de taxe și creșterii accentuate a costurilor, inclusiv dobânzile și inflația mai mari

Deteriorarea soldului creditului garantat de stat e concentrată aproape în totalitate în zona companiilor nefinanciare, conform datelor BNR.

În cazul populației, creditele neperformante cu garanția statului rămân la valori foarte reduse: pentru creditele ipotecare, acestea au crescut doar de la 57,2 milioane de lei în iulie 2025 la 66,2 milioane de lei în iulie 2026. Prin comparație, în cazul companiilor, creditele neperformante garantate de stat din categoria „alte credite” au urcat de la 611,9 milioane de lei la 1,319 miliarde de lei în același interval.

Cu alte cuvinte, din creșterea de 731 milioane de lei a volumului total de credite neperformante garantate de stat într-un an, aproape întreaga deteriorare provine din zona companiilor mici și mijlocii. Din nou, la populație, rata procentuală de neperformanță rămâne foarte redusă: în cazul creditelor ipotecare garantate de stat, creditele restante reprezintă în iulie 2026 sub 0,4% din sold, față de aproape 11,6% în cazul portofoliului de credite garantate acordate companiilor.

Se înregistrează astfel o creștere de 7,7 puncte procentuale față de septembrie 2024. Tendința este alarmantă, mai ales că acestea sunt credite ce odată ce vor intra în default se vor adăuga drept cheltuială la buget.

Stocul creditelor garantate se contractă accelerat, în timp ce creditarea totală continuă să crească. Apetitul pentru credite garantate se reduce puternic

În paralel cu creșterea neperformanței, sistemul bancar și-a redus puternic expunerea pe creditele cu garanția statului. Stocul total (firme+ populație) al acestor împrumuturi a coborât la 32,1 miliarde de lei în iulie 2026, de la 45,35 miliarde de lei cu un an înainte, o scădere de peste -29%.

Prin comparație, soldul total al creditelor raportate la Centrala Riscului de Credit (baza de date a BNR) a crescut în aceeași perioadă cu peste 10%, de la 461,6 miliarde de lei la 508,5 miliarde de lei.

Scăderea e și mai mare raportată la finalul lui 2024: atunci, stocul creditelor garantate de stat (firme + populație) era de 55,49 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că până în iulie 2026 stocul creditului garantat s-a redus cu circa 23,4 miliarde de lei, respectiv cu -42%. Corecția se datorează în special segmentului firmelor, care au ajuns la un stoc de credite garantate de 11,3 miliarde de lei la iulie 2026, de la un maxim de 27,2 miliarde de lei (-16 miliarde de lei) în final de 2024, în timp ce la populație stocul creditului garantat (ipotecar) a scăzut cu 8 miliarde de lei.

Datele privind creditele noi arată și ele temperarea apetitului pentru aceste credite, atât din perspectiva companiilor și populației, cât și a băncilor care le acordă: în iulie 2026 au fost acordate credite noi cu garanția statului de 256 milioane de lei, față de 843 milioane de lei în iulie 2025, ceea ce reprezintă o reducere de aproape 70%.

Portofoliul creat în pandemie ajunge la maturitate

Tendința continuă deteriorarea remarcată de BNR încă din 2025. Banca centrală explica atunci că riscul de credit al portofoliului garantat de stat crește pe măsură ce împrumuturile acordate începând din perioada pandemiei ies din perioadele de grație, când probabilitatea de neplată este semnificativ mai mare.

Amintim că creditul cu garanție de stat a fost soluția Guvernului României în criza pandemică și în perioada de revenire economică (2021-2022) ce a urmat pentru a pompa lichiditate suplimentară în economie și în firme – s-au acordat atât credite pentru capital de lucru cât și pentru investiții în utilaje etc.

S-au înființat astfel numeroase programe de finanțare bancară garantată de stat, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM): IMM Invest, IMM Plus, Agro IMM Invest, IMM Factor, Construct Plus etc., iar soldul creditului bancar acordat companiilor cu garanția statului a crescut de la 2,8 miliarde de lei la 30 iunie 2020 la aproape 28 miliarde de lei la final de 2024.

Deteriorarea e concentrată mai ales în rândul IMM-urilor, într-un context marcat de dobânzi ridicate, inflație și creșterea costurilor suportate de companii.

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