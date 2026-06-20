Comisia propune o schimbare majoră pentru băncile europene: Regulile privind rezervele obligatorii ar putea fi simplificate – Credite de 2.000 mld. € vor putea iriga economia UE

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda autorităților naționale de reglementare bancară puteri sporite pentru a simplifica reglementările privind rezervele obligatorii, eliminându-le pe cele care se suprapun. Măsura ar putea debloca fonduri de 2.000 miliarde de euro pentru creditare, conform unui proiect de raport care evaluează competitivitatea blocului comunitar, conform Reuters.

Proiectul de raport al Comisiei propune o revizuire completă a normelor actuale, care obligă băncile să mențină rezerve de capital și lichiditate la nivelul fiecărei filiale în parte, propunând în schimb ca această conformare să fie raportată centralizat, la nivelul companiei-mamă a grupului bancar.

La nivel global, autoritățile de reglementare caută soluții pentru a reduce presiunea asupra instituțiilor de credit și pentru a sprijini creșterea economică. Statele Unite au adoptat deja o abordare agresivă în acest sens, mult mai stimulativă decât alte mari puteri economice, propunând reduceri semnificative ale acestui tip de reglementări, fapt ce pune presiune pe ceilalți actori globali să reacționeze.

Creditarea, frânată de birocrație

În documentul de lucru obținut de presă, analizat inițial de Financial Times, Comisia Europeană subliniază că fragmentarea legislativă limitează în mod negativ băncile din Uniunea Europeană și că este nevoie de un pachet de măsuri urgente pentru a le stimula competitivitatea pe termen lung. Raportul final al Comisiei urmează să fie publicat luna viitoare, iar propunerile legislative se estimează că vor fi stabilite anul viitor.

Băncile europene avertizează de mult timp că actualul cadru de reglementare le limitează capacitatea de creditare. Federația Bancară Europeană estimează că blocul comunitar se confruntă cu un deficit anual de investiții tot mai mare, de 1,4 trilioane de euro (1,62 trilioane de dolari), risc care ar putea bloca obiectivele de creștere economică ale UE.

Sectorul bancar european ar putea debloca credite de peste 2 trilioane de euro dacă autoritățile ar simplifica regulile, menținând în același timp reziliența financiară, a declarat vineri Alejandra Kindelan, președinta asociației bancare spaniole AEB.

Poziția BCE: Reglementările naționale blochează miliarde de euro în bănci

Banca Centrală Europeană (BCE) le-a solicitat și în trecut autorităților de reglementare să le permită băncilor să își gestioneze capitalul și lichiditățile la nivel de grup. BCE a explicat că măsurile naționale de protecție („ring-fencing”) blochează resursele în filiale locale.

Estimările din industrie arată că aproximativ 225 de miliarde de euro în capital și 250 de miliarde de euro în lichidități sunt blocate în acest moment din cauza acestor reguli.

Executivul european a sugerat că o astfel de reformă ar putea fi însoțită de o nouă pârghie legală. Aceasta le-ar permite autorităților de supraveghere să oblige o bancă-mamă să transfere active către o filială, dacă într-o anumită situație este necesară o astfel de măsură.

De asemenea, proiectul de raport propune modificări în structura schemelor de garantare a depozitelor bancare, precum și în ceea ce privește cerințele de capital pentru firmele de investiții.

***