UE ar putea acorda Ucrainei un împrumut de 130 mld. euro – Vor fi utilizate activele înghețate ale Rusiei

Împrumutul de „reparații” al Uniunii Europene pentru Ucraina ar putea ajunge la o valoare de 130 de miliarde de euro, au declarat oficiali europeni apropiați negocierilor pentru Reuters.

Dimensiunea exactă urmează să fie stabilită după evaluarea Fondului Monetar Internațional privind necesarul de finanțare al Ucrainei pentru anii 2026 și 2027.

Ideea unui astfel de împrumut către Kiev, bazat pe activele rusești blocate în Occident după invazia Ucrainei din 2022 și ajunse la maturitate, a fost lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 10 septembrie.

Împrumutul este pregătit de Comisia Europeană, iar acesta ar urma să se bazeze pe activele rusești înghețate la Euroclear și ajunse la maturitate

Împrumutul, menit să ajute Kievul să-și finanțeze efortul de război, ar urma să fie rambursat de Ucraina abia după ce va primi reparații de război din partea Rusiei printr-un acord de pace. Riscul împrumutului ar fi împărțit colectiv de statele europene și, posibil, și de unele țări din G7.

Majoritatea celor aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești deținute în Europa se află la depozitarul central de titluri de valoare Euroclear din Belgia.

Oficialii UE au precizat pentru Reuters că 175 de miliarde de euro din aceste active de la Euroclear au ajuns deja la maturitate și s-au transformat în lichidități care ar putea constitui baza noului împrumut.

Totuși, înainte ca UE să avanseze cu împrumutul de reparații, s-ar dori rambursarea împrumutului G7 de 45 de miliarde de euro (50 de miliarde de dolari) convenit anul trecut.

Asta ar lăsa aproximativ 130 de miliarde de euro din soldul lichid disponibil pentru noul instrument, au spus trei oficiali implicați în discuții, conform Reuters.

Utilizarea activelor rusești fără confiscarea lor. Cum va funcționa mecanismul

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat vinerea trecută că Executivul comunitar va decide dimensiunea împrumutului doar după ce va primi evaluarea FMI privind nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Reuters mai adaugă că nu s-au convenit încă detalii concrete. Comisia lucrează la un mecanism care să permită utilizarea activelor rusești înghețate fără a le confisca – o linie roșie pentru multe guverne europene și pentru Banca Centrală Europeană.

Mecanismul de împrumut pentru reparații va include, cel mai probabil, un vehicul cu scop special (Special Purpose Vehicle) către care lichiditățile rusești de la Euroclear ar putea fi transferate, în schimbul unor obligațiuni cu cupon zero emise de Comisia Europeană, garantate de guvernele UE și, posibil, de statele G7.

