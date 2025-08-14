Council on Foreign Relations: Ce ar trebui să prevadă acordul de încetare a focului în Ucraina pentru a pune bazele unei păci durabile

Un acord de încetare a focului în Ucraina ar trebui să vizeze mai mult decât o suspendare temporară sau limitată a ostilităților – denumită, de obicei, armistițiu și să servească drept bază pentru o soluționare durabilă și globală a conflictului – cu alte cuvinte, un tratat de pace, potrivit unei analize a think tank-ului Council on Foreign Relations.

Pentru Ucraina, una dintre preocupările importante, dacă nu chiar cea mai importantă, în legătură cu orice acord de încetare a focului este posibilitatea recidivei Rusiei, care i-ar putea amenința securitatea sa. Într-adevăr, însăși supraviețuirea Ucrainei ca stat suveran independent este în joc dacă Rusia ar oferi răgazul oferit de un eventual armistițiu pentru a pregăti o nouă ofensivă de amploare.

În acest context, trebuie acordată mai multă atenție unui aspect esențial: acordul de încetare a focului trebuie să consolideze capacitatea Ucrainei de a descuraja viitoare agresiuni din partea Rusiei, potrivit experților Council on Foreign Relations.

Pentru ca un acord de încetare a focului să pună bazele unui viitor tratat de pace, este necesar ca documentul să conțină câteva elemente esențiale.

Aceste acorduri stabilesc, de obicei, modalități de reducere a probabilității reluării ostilităților, abordând în același timp și alte necesități, cum ar fi accelerarea repatrierii rămășițelor combatanților și schimbul de prizonieri, precum și facilitarea circulației civililor, în special a familiilor divizate, în zonele afectate. Pentru a fi durabile, astfel de acorduri necesită, de obicei, o delimitare clară și acceptată de ambele părți a zonelor în care pot fi prezente forțele adverse și a zonelor în care acestea nu pot fi prezente (adică zone tampon demilitarizate). De asemenea, sunt de dorit mecanisme de monitorizare a respectării acordurilor și de soluționare a eventualelor litigii.

De la acord la tratat de pace. Reluarea agresiunii trebuie descurajată

Orice acord de încetare a focului sau de pace ar trebui să vizeze creșterea costurilor recidivei Rusiei la un nivel prohibitiv. Este puțin probabil ca o singură prevedere dintr-un acord să poată atinge acest obiectiv, dar o combinație de măsuri ar putea determina Moscova să se gândească de două ori înainte de a încălca un acord.

Costurile politice: Rusia nu își poate permite să devină atât de izolată politic încât să pună în pericol sprijinul economic vital pe care îl primește, printre altele, din partea Chinei și a Indiei. Din acest motiv, Ucraina și susținătorii săi ar trebui să maximizeze investiția diplomatică a comunității internaționale – în special a Chinei și a Indiei – în durabilitatea unui acord de încetare a focului. Invitarea celor două puteri, precum și a altor țări din Sudul Global, să devină „garante” diplomatice, dacă nu chiar participante active, la punerea în aplicare a unui acord de încetare a focului sau de pace este o modalitate de a ridica ștacheta pentru Rusia și de a o împinge spre un acord.

Costuri economice: Rusia va condiționa probabil acceptarea unui acord de încetare a focului sau de pace cu Ucraina de ridicarea sancțiunilor economice și financiare care i-au fost impuse începând cu 2022 și anterior. Susținătorii Ucrainei vor fi reticenți în a accepta o astfel de măsură și vor insista ca aceasta să fie condiționată de respectarea susținută a unor criterii specifice de conformitate, fără a mai menționa reparațiile din partea Rusiei. Indiferent de ceea ce se va negocia în final, orice acord ar trebui să conțină o clauză de revenire la sancțiuni pentru a facilita reimpunerea rapidă a sancțiunilor și a altor penalități în cazul în care Rusia încalcă termenii acordului.

Costurile militare: Deși nu trebuie neglijată valoarea diverselor măsuri politice și economice menite să descurajeze Rusia să încalce un acord de încetare a focului sau de pace, cel mai important factor în calculul Moscovei va fi dacă aceasta crede că poate relua într-o zi operațiunile ofensive cu perspective rezonabile de a-și atinge obiectivele operaționale la un cost acceptabil. Acest calcul va depinde, în primul rând, de capacitatea Rusiei de a acumula o putere militară ofensivă semnificativă pe partea sa a liniei de control, astfel încât să poată ataca, copleși și străpunge apărarea Ucrainei. Prin urmare, în mod ideal, un acord de încetare a focului sau de pace ar trebui să vizeze inhibarea potențialului ofensiv al Rusiei și consolidarea perspectivelor defensive ale Ucrainei.

Experții recomandă restricționarea capacității oricărei părți de a concentra forțe într-un mod înșelător sau dificil de detectat. Aceasta poate include stabilirea unor limite privind dimensiunea și frecvența exercițiilor militare într-o anumită distanță de linia de control, pentru a preveni potențialul lor de acțiune ofensivă – o caracteristică a acordurilor anterioare de consolidare a încrederii în Europa. În același timp, pot fi impuse restricții asupra desfășurării și deplasării anumitor tipuri de arme.

Aceasta a fost o caracteristică a anterioarelor Acorduri de la Minsk între Rusia și Ucraina. În plus, pot fi negociate diverse regimuri de monitorizare și inspecție pentru a îmbunătăți mijloacele tehnice naționale de verificare a respectării acordurilor.

Sprijin pentru Kiev din partea SUA și NATO

Statele Unite și ceilalți parteneri ai Ucrainei ar trebui să acorde Ucrainei tot sprijinul posibil atunci când vor începe negocierile pentru încetarea ostilităților și, mai bine, pentru găsirea unei soluții durabile la război. Acest sprijin va necesita o diplomație inteligentă și creativă pentru a asigura viitorul Ucrainei. Perspectivele unor astfel de negocieri sunt în prezent puțin promițătoare, dar nu este prea devreme pentru a le planifica și, în special, pentru a analiza modul în care prevederile unui acord ar trebui să maximizeze securitatea pe termen lung a Ucrainei. În consecință, sub îndrumarea actualului consilier pentru securitate națională sau secretar de stat american, ar trebui înființat un grup de lucru interinstituțional care să studieze și să recomande modalități de sprijinire a acestui obiectiv.

În același timp, ar trebui înființat un grup de lucru complementar al NATO cu același obiectiv. La fel ca în cazul altor mecanisme de legătură existente, reprezentanții Ucrainei ar trebui invitați să participe la deliberările sale.

