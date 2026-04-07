Administrația Prezidențială, după discuțiile cu benzinarii: ”România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare pe piața carburanților” – S-a convenit un ”mecanism de comunicare continuă”

S-a convenit un ”mecanism de comunicare continuă” cu companiile

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol, pentru a analiza situaţia aprovizionării cu ţiţei şi combustibil în contextul evoluţiilor internaţionale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz”, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Potrivit Cotroceniului, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Preşedintele, Guvernul şi partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

”Acesta va permite monitorizarea atentă a situaţiei şi adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare şi cu accent pe stabilitate şi precauţie”, se arată în comunicat.

”În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale”. mai arată Administraţia Prezidenţială.

***