marți

7 aprilie, 2026

Administrația Prezidențială, după discuțiile cu benzinarii: ”România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare pe piața carburanților” – S-a convenit un ”mecanism de comunicare continuă”

De Vladimir Ionescu

Președintele, Guvernul și companiile din industria petrolieră și a carburanților au convenit, luni, după discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, asupra unui mecanism de comunicare continuă, care va permite monitorizarea atentă a situației de pe piață și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la preţuri aliniate pieței internaţionale, a anunțat luni seară Administrația Prezidențială, după întâlnirea de la Cotroceni pe tema aprovizionării cu carburanți, la care a participat președintele României Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, ministrul Transporturilor și companiile din industria petrolieră.

S-a convenit un ”mecanism de comunicare continuă” cu companiile

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol, pentru a analiza situaţia aprovizionării cu ţiţei şi combustibil în contextul evoluţiilor internaţionale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz”, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial, citat de News.ro.


Potrivit Cotroceniului, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Preşedintele, Guvernul şi partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

”Acesta va permite monitorizarea atentă a situaţiei şi adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare şi cu accent pe stabilitate şi precauţie”, se arată în comunicat.

”În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale”.  mai arată Administraţia Prezidenţială.

(Citește și: ”Carburanții din România comparativ cu statele europene – cu 2,03 euro/l la motorină, încă suntem sub media UE – vom vedea unde ajungem de marți încolo, după reducerea accizei”)

(Citește și: ”Guvernul a adoptat OUG pentru reducerea accizei la motorină – Urmează o ieftinire de 36 bani/litru, de marți”)

(Citește și: ”OUG: Guvernul declară 3 luni de criză pe piața carburanților: Adaosul comercial pentru producători, importatori, distribuitori și retaileri, limitat la media anului trecut – Alte prevederi / Măsuri suplimentare, în funcție de conjunctura globală”)

(Citește și: ”Prețul carburanților în statele UE: scumpire cu până la 2,1 lei/litru în România, de la începutul războiului – Salturi de până la 0,5 €/l la motorină în Germania și Franța într-o perioadă mai scurtă”)

Articole recomandate:

citește și

Ieftinire de 40 de bani la litrul de motorină, după intrarea în vigoare a ordonanței prin care s-a redus adaosul comercial aplicat de benzinari. Țițeiul Brent a corectat și el cu -10% – Ar trebui să urmeze noi reduceri de preț

 

Cât câștigă statul din creșterea prețurilor la carburanți. România consumă anual 8 milioane de tone carburant

Rafinăria Petromidia, cea mai mare din regiune, reia producția după revizii – ajunge la capacitate în câteva zile

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

