Producătorii auto chinezi câștigă tot mai multă cotă de piață în Europa

În august 2025, producătorii chinezi au atins un nivel record pe piața europeană a mașinilor hibride, cu o cotă de piață de 9,8%, marcând a patra creștere majoră din acest an, potrivit Bloomberg, care citează datele companiei de cercetare Dataforce.

În segmentul mașinilor electrice, cota lor a fost de 9,6%, ușor sub nivelul din iulie, însă agenția de presă notează că producători chinezi precum BYD și Leapmotor continuă să-și extindă vânzările și capacitățile de producție în Europa pentru a evita tarifele impuse de UE.

Chinezii produc ieftin și competitiv

Modelele accesibile, precum Leapmotor T03 sau noile hibride ale BYD, atrag tot mai mulți clienți și pun presiune pe mărci tradiționale precum Volkswagen și cele ale Stellantis.

Totodată, BYD a reușit în septembrie să depășească pragul de 3.000 de înmatriculări în Germania, consolidându-și poziția pe piața europeană.

Producătorii chinezi s-au reorientat anul acesta spre hibride, după ce oficialii UE au impus tarife pentru vehiculele electrice fabricate în China. Totuși, BYD și alții și-au majorat și vânzările de EV-uri, construind în paralel capacități de producție în regiune pentru a evita taxele.

Creștere mare în popularitate a mașinilor electrice și hibride

Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), în primele opt luni ale acestui an, înmatriculările de vehicule 100% electrice (BEV) au crescut cu 26% în UE, Marea Britanie și țările EFTA (piața unică europeană extinsă), iar vânzările de hibride plug-in au urcat cu 28%.

Prin comparație, vânzările totale pe toate tipurile de motorizări au crescut doar cu 0,4%.

Conform datelor Jato Dynamics, vânzările de vehicule electrice BYD în Europa au crescut de peste două ori în august față de anul trecut, în timp ce Leapmotor a înregistrat o creștere exponențială.

Înmatriculări vehicule electrice din China în Europa – august (date Jato Dynamics):

BYD: 7.109 (+114% față de anul trecut)

MG: 2.562 (-16%)

Leapmotor: 2.019

Xpeng: 1.094 (+62%)

Omoda: 664

Zeekr: 463 (+188%)

Toate mărcile chineze: 14.783 (+89%)

Notă: Statistica exclude Volvo, Polestar, Smart și Lotus – mărci deținute de companii chineze, dar considerate entități separate în statistici.

Upgrade-uri la modelele clasice

Leapmotor oferă una dintre cele mai ieftine mașini electrice de pe piață, modelul urban T03, spune analistul Jato, Felipe Munoz, pentru Bloomberg.

„BEV-urile accesibile sunt exact ceea ce cer consumatorii în Europa, iar până acum foarte puțini producători au reușit să le ofere”, adaugă analistul.

Leapmotor, care s-a asociat în Europa cu Stellantis (Peugeot, Fiat), a prezentat la salonul auto de la München (septembrie 2025) noul hatchback electric B05, rival pentru Volkswagen ID.3.

BYD a fost și el prezent la München, unde a lansat break-ul plug-in Seal 6 DM-i Touring, parte a strategiei sale hibride pentru Europa.

Între timp, MG, deținut de SAIC, s-a retras parțial din segmentul vehiculelor electrice după ce compania-mamă a primit cele mai mari tarife din partea UE. MG se concentrează pe hibride și plug-in hibride în Europa, în timp ce vânzările de electrice pure au scăzut cu 16% în august, potrivit datelor Jato.

