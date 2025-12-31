Costurile din construcţii ar putea creşte cu până la 15% din 2026, pe fondul taxei de carbon

Costurile din construcţii vor înregistra creşteri semnificative începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime şi produsele semifinite importate din afara Uniunii Europene, potrivit unei analize din industrie.

Cele mai afectate vor fi materialele de bază – oţelul, fierul, aluminiul şi cimentul – pentru care estimările indică majorări de aproximativ 9–10%. Impactul va fi puternic în special în construcţiile industriale şi logistice, unde ponderea materialelor metalice este ridicată.

Scumpirile vor fi introduse etapizat, pe măsură ce în piaţă vor intra produse fabricate cu materii prime achiziţionate la costuri mai mari, generate de Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM). Materialele realizate cu materii prime cumpărate în 2025 vor putea fi livrate temporar la preţurile actuale, în funcţie de stocuri.

„Nu vorbim despre o scumpire dintr-o dată, ci despre una etapizată, care ţine de ciclurile reale de producţie. În ianuarie, cei care au şantiere în lucru mai pot beneficia de preţurile actuale, dacă se grăbesc cu achiziţiile. După aceea, pe măsură ce intră în piaţă producţia nouă, preţurile vor creşte inevitabil”, a declarat Cosmin Raileanu, fondatorul platformei Depozit Virtual, un marketplace de vânzare angro a materialelor de construcţii, potrivit Agerpres.

Potrivit estimărilor, structurile metalice, halele industriale şi produsele metalurgice ar putea înregistra creşteri de circa 10%, pavajele de aproximativ 6%, iar acoperişurile metalice, profilele şi panourile sandwich de 5–7%.

La nivel cumulat, incluzând costurile cu materialele, energia, transportul şi manopera, preţul final al unei construcţii ar putea fi cu până la 15% mai mare în 2026 faţă de 2025. Astfel, o investiţie estimată la 100.000 de euro în 2025 ar putea ajunge la aproximativ 115.000 de euro în 2026, fără modificări de proiect sau standard.

Pentru moment, nu sunt anticipate scumpiri majore în cazul materialelor de izolaţie, precum polistirenul sau vata minerală, însă specialiştii avertizează că evoluţiile din energie şi transport ar putea influenţa şi aceste segmente pe termen mediu.

Analiştii subliniază că ianuarie 2026 ar putea reprezenta ultima perioadă în care pot fi accesate preţuri apropiate de cele actuale, în funcţie de stocurile existente, iar diferenţa de cost între proiectele începute în 2025 şi cele lansate în 2026 va deveni tot mai vizibilă.

***