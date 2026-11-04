Costurile de transport și retur, principala dificultate în extinderea internațională pentru 94% dintre magazinele online

Mai mult de 9 din 10 magazine online consideră costurile de transport și retur drept principala dificultate în extinderea internațională, conform unui sondaj realizat de platforma de logistică dedicată retailerilor online Packeta România, parte din grupul ceh cu același nume.

Prețul este un criteriu important pentru toate magazinele online, în timp ce 81% urmăresc viteza și predictibilitatea livrărilor, după cum arată sondajul realizat pe mai mult de 1.000 de magazine online și selleri.

Sondajul a urmărit care sunt planurile de dezvoltare internațională ale retailerilor online, care sunt piețele vizate și care sunt principalele dificultăți întâmpinate în procesul de extindere.

Planuri de extindere internațională

Pe măsură ce magazinele online livrează în mai multe țări, crește numărul de operatori, rute și situații care trebuie gestionate, iar accesul la informații despre colete și conectarea serviciilor într-un flux comun permit comercianților să urmărească livrările și să răspundă mai ușor solicitărilor clienților.

În alegerea partenerului logistic pentru livrările internaționale, 63% dintre respondenți urmăresc acoperirea geografică a rețelei de livrare, iar 44% consideră importante integrarea tehnică a serviciilor și posibilitatea de a urmări expedierile.

Livrarea la adresă rămâne esențială pentru 94% dintre respondenți, dar 63% se uită și spre alternative, cum ar fi lockerele și punctele de ridicare. Pentru 69% dintre respondenți, una dintre priorități este livrarea rapidă și predictibilă.

Diferențele dintre piețele externe obligă magazinele online să adapteze modalitățile de livrare la infrastructura și preferințele locale. Posibilitatea de a alege între livrarea la adresă și ridicarea coletului dintr-un punct apropiat oferă cumpărătorilor mai mult control asupra recepției comenzii.

Pentru comercianți, această flexibilitate trebuie susținută de servicii pe care le pot administra și urmări într-un mod unitar.

Problema retururilor

Unul dintre elementele de cost urmărite de companiile care activează în comerțul online este cel asociat ratei de retur și gestionării fiecărui retur. În cazul extinderii internaționale, retailerii au nevoie de soluții de preluare localizate în piețele vizate.

Pentru 44% dintre companiile participante la sondaj, returul prin locker sau punct local de predare este o opțiune esențială pentru succesul pe piețele externe. Un astfel de serviciu permite cumpărătorilor să predea produsul în țara în care a fost livrat, printr-o rețea locală, și oferă magazinelor online posibilitatea de a urmări coletul pe traseul de retur.

„Întârzierile, livrările nereușite sau retururile dificil de gestionat pot genera cheltuieli suplimentare și pot afecta relația cu clienții. În plus, atunci când un magazin online începe să vândă în mai multe țări, trebuie să țină cont de infrastructura și preferințele de livrare specifice fiecărei piețe”, a explicat Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România.

Disponibilitatea acestor soluții devine cu atât mai relevantă pentru comercianții care administrează comenzi și retururi din mai multe țări.

Când au fost întrebați ce sprijin le-ar fi cel mai util pentru extinderea internațională, 81% dintre respondenți au indicat soluțiile de livrare și retur, iar 56% suportul logistic.

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