Coșul minim de consum pentru un trai decent per familie – 11.370 de lei, cu 8,8% mai mare decât în urmă cu 1 an; alimentele și locuința, cele mai mari contribuții la avans

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii (familia standard din punct de vedere statistic) a fost luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună, ceea ce echivalează cu un avans de aproape nouă pp (8,8%) față de 2024, de la 1.0450/lună, conform studiului anual realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România.

Valoarea coșului este cu 920 de lei mai mare, o majorare provenită din scumpirea bunurilor și serviciilor din majoritatea capitolelor, în special:

a alimentației (capitolul 1, +181 lei)

achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei)

cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, +170 lei). Procentual, acestea au crescut cel mai mult (+22,6%).

Actualizarea valorii coșului de consum pentru un trai minim decent la nivelul lunii septembrie 2025, comparativ cu septembrie 2024:

Pentru alte familii decât familia de referință formată din doi adulți și doi copii:

valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 9.343 lei pe lun

pentru o familie de doi adulți fără copii – 7.002 lei pe lună

o persoană adultă singură – 4.322 lei pe lună.

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024, menționează studiul.

Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată.

Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii – adăpost, alimentație – coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

Ce înseamnă trai decent

La un nivel general, traiul minim decent este definit ca situația în care nevoile biologice și sociale generale la un moment dat sunt acoperite, conform cercetătorilor implicați în studiu.

Concret, în baza interviurilor de grup și a definițiilor date de cercetările de referință la nivel european, traiul decent poate fi descris ca fiind o situație în care o familie:

își poate permite o alimentație echilibrată, sănătoasă, fără a face compromisuri la calitatea produselor;

își poate procura haine și încălțăminte noi din magazine de specialitate și își poate reînnoi garderoba ținând cont de uzură;

dispune de o locuință care oferă adăpost și siguranță și care permite un anumit grad de intimitate și autonomie membrilor familiei, este mobilată și echipată cu aparate electrocasnice de calitate, în stare bună de funcționare;

își poate plăti fără dificultăți facturile curente (întreținere, energie, apă, telefon etc.);

poate întreține locuința și are suficiente mijloace pentru a-și procura produse de igienă personală suficiente pentru un trai sănătos, condiție necesară pentru confortul psihologic și pentru viața socială a individului;

îi poate asigura fiecărui membru un nivel adecvat de îngrijire a sănătății, lucru care depinde de servicii medicale preventive care pot sau nu să fie acoperite de sistemele publice de asigurări sociale;

poate oferi copiilor condiții bune pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială și fizică, acestea depinzând atât de calitatea educației formale, cât și de participarea la activități extra-școlare adecvate vârstei și așteptărilor acestora;

poate oferi membrilor săi posibilitatea de a se recrea și de a-și petrece timpul liber împreunăîn afara casei (ieșire la cafenea, la cinema, la muzeu etc.), precum și posibilitatea de a merge în vacanță măcar o dată pe an;

poate asigura membrilor săi mijloacele de mobilitate și comunicare necesare pentru o participare activă la viața comunității;

poate permite adulților să beneficieze de formare pe tot parcursul vieții, de activități sociale, culturale, artistice sau sportive dedicate lor;

își poate constitui un fond de economii pentru a putea procura bunuri scumpe de lungă folosință (de exemplu, avansul la procurarea locuinței) sau pentru a acoperi cheltuieli extraordinare ocazionale sau neprevăzute, inclusiv pentru a avea posibilitatea de a-și ajuta apropiații în caz de nevoie.

Ce conține coșul

Structura coșului minim de consum pentru un trai decent cuprinde 11 capitole, de la alimentație până la fondul de economii al familiei, însumând în total 226 de itemi.

Conținutul coșului a fost stabilit prin coroborarea mai multor surse de informații: interviuri de grup reprezentați ai populației țintă, interviuri cu experți, standarde internaționale, cercetări de piață. Cercetarea de teren a fost realizată în perioada iulie – septembrie 2018, în cinci dintre cele mai dinamice orașe din România din punct de vedere economic și demografic.

Traiul decent, precizează autorii analizei – Ștefan Guga, Adina Mihăilescu, Marcel Spatari – se deosebește de ideea de subzistență (cea la care implicit face referință în mod tradițional „consumul minim”) atât prin numărul și tipul nevoilor care trebuie acoperite, cât și prin gradul în care acestea sunt acoperite (de exemplu, o locuință decentă trebuie să îndeplinească niște condiții suplimentare, pe lângă oferirea de adăpost).

Standardul de decență are deci atât o dimensiune cantitativă, cât și una calitativă. El poate diferi de la un context social la altul – de la o țară la alta sau de la o regiune la alta, spre exemplu – având în mod necesar nu numai o componentă obiectivă (nevoile biologice și sociale generale existente la un moment dat într-un context social dat), ci și o componentă subiectivă (percepția oamenilor asupra ideii de trai decent).

Din moment ce stilul de viață influențează în mod decisiv această componentă subiectivă, este de așteptat ca percepția standardului de decență să fie corelată cu inegalitățile de venit și de statut social: cu cât veniturile și statutul social cresc, cu atât standardul de decență va fi mai ridicat.

