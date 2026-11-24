Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a trimis Corpul de control la Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Universitatea ”Titu Maiorescu” şi Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, după apariția unor acuzații despre obținerea unor contra cost a unor diplome de licență pe numele unor persoane care nu ar fi urmat cursurile şi nu ar fi susţinut examenele.

Dacă verificările vor confirma nereguli, ministerul va sesiza instituţiile competente şi va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obţinute fraudulos, așa cum prevede legea.

Conform Observator News, profesoara Simona Vasilache de la ASE, care a afirmat că este cadru didactic asociat şi la Universitatea ”Nicolae Titulescu” şi are o colaborare şi cu Universitatea ”Titu Maiorescu”, a declarat că poate intermedia obţinerea de diplome de licenţă ”originale”, în schimbul a 3.000 de euro, promiţând că documentul va fi înregistrat, astfel încât să pară legal.

”Ministrul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a dispus verificarea, de către Corpul de control, în toate cele trei instituţii menţionate în material, a aspectelor administrative ce ţin de înmatricularea studenţilor şi traseul lor de studii, susţinerea examenelor şi a examenului de licenţă, gestionarea formularelor de diplomă şi eliberarea actelor de studii, precum şi de corectitudinea datelor introduse de universităţi în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei.

Conform Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform principiului autonomiei universitare, universităţile răspund de parcursul academic al studenţilor: admiterea, şcolarizarea, evaluarea, organizarea examenului de licenţă, precum şi de completarea şi eliberarea diplomelor. Rectorul instituţiei de învăţământ superior acreditate este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de gestionare a actelor de studii şi a documentelor universitare de către instituţie, precum şi de corectitudinea datelor înscrise.

Rolul Ministerului Educaţiei este de a stabili regimul actelor de studii, de a aviza necesarul formularelor actelor de studii, în baza înregistrărilor din RMU, în vederea tipăririi acestora de către Compania Naţională ”Imprimeria Naţională” S.A. şi a eliberării de către biroul/serviciul de acte de studii al fiecărei instituţii de învăţământ superior. În ceea ce priveşte ştampila şi timbrul sec, acestea se aplică pe actele de studii de către instituţia de învăţământ superior.

Procedura de emitere a diplomelor de licență:

Instituţiile de învăţământ superior solicită MEC necesarul de acte de studii pentru absolvenţii promoţiei din acel an universitar, pe categorii de acte de studii.

MEC analizează solicitarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG / OM valabile la momentul înmatriculării şi cu înscrierile realizate de instituţiile de învăţământ superior în RMU-REI/ANS.

După analiza solicitărilor, MEC avizează necesarul şi îl transmite către Imprimeria Naţională şi către instituţiile solicitante.

”Dacă verificările vor confirma nereguli, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va sesiza instituţiile competente şi va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obţinute fraudulos”, a precizat ministerul.

ASE neagă orice legătură cu astfel de practici și spune că profesoara Vasilache este anchetată pentru mită şi trafic de influenţă, după o sesizare a Academiei

La rândul său, Academia de Studii Economice (ASE) a transmis că instituţia ”nu poate fi asociată cu practici ilegale privind atribuirea de diplome universitare”, precizând că ”presupusul mecanism de obţinere frauduloasă a diplomelor universitare prezentat în material nu are legatură cu conducerea, personalul administrativ sau procedurile academice ale universităţii noastre”.

”Persoana menţionată în reportaj, doamna Vasilache Simona-Nicoleta are şi calitatea de cadru didactic titular al ASE, însă contractul său individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, încă din 07.05.2024. În prezent, doamna Vasilache Simona-Nicoleta se află în concediu de creştere copil. Precizăm că, anterior suspendării contractului de muncă, cu privire la persoana în cauză au fost demarate procedurile de cercetare disciplinară, ca urmare a sesizărilor formulate de studenţi, referitoare la conduita şi etica academică a acesteia. Cercetarea disciplinară este în prezent suspendată, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă”, a arătat ASE.

De asemenea, ASE a formulat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în 15 octombrie 2024, o plângere penală împotriva lui Vasilache pentru fals material în înscrisuri, uz de fals şi înşelăciune. Ancheta penală se află în curs de desfăşurare.

La 18 noiembrie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a comunicat ASE un exemplar al ordonanţei de instituire a unor măsuri asiguratorii, ocazie cu care instituţia a luat la cunoştinţă că împotriva lui Vasilache s-a dispus începerea urmăririi penale pentru luare de mită şi trafic de influenţă.

”Vă asigurăm că situaţia juridică şi profesională a doamnei Vasilache Simona Nicoleta, în cadrul ASE, este gestionată cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu. Academia de Studii Economice din Bucureşti se delimitează clar şi neechivoc de astfel de practici. Simpla afiliere profesională a unei persoane la universitatea noastră nu inseamnă asocierea universităţii cu presupusele activităţi penale prezentate în reportaj. În aceste condiţii, ASE respinge orice practică de fraudare a actelor de studii şi solicită ca prezentarea publică a acestui caz să reflecte cu exactitate contextul în care sunt investigate faptele”, a arătat Biroul de presă al ASE.

****