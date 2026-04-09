Președintele Dan a semnat numirile de la vârful parchetelor. Critici puternice – Nicușor Dan își apără deciziile

Cristina Chiriac este noul procuror general, după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele numirile la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICC), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA

Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

”Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor pentru că românii văd corupţie – şi mare corupţie, şi corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală”, a declarat Nicuşor Dan.

„Nu sunt propunerile PSD”

Preşedintele a respins acuzațiile conform cărora ”numirile sunt ale PSD”.

Multe dintre informațiile și temele apărute în spațiul public sunt ”false” sau ”emise cu rea-credinţă”. O astfel de temă este aceea că propunerile formulate pentru şefia parchetelor ar fi ale PSD, că foştii şefi ai parchetelor vor conduce instituţiile din funcţiile de adjuncţi sau că ”sistemul” ori ”serviciile” au influenţat numirile.

”S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”, subliniază el. Şeful statului a subliniat că s-a pregătit pentru momentul numirii şefilor de Parchete. ”E o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori, mi-am format-o cu capul meu”, a arătat el.

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre unele teme discutate în spaţiul public în perioada în care s-a derulat procesul de selecţie pentru procurorii-şefi şi pentru procurorii-şefi adjuncţi ai PICCJ, DNA şi DIICOT. Şeful statului a spus că au existat teme ”false” sau ”emise cu rea-credinţă” pe care nu a putut să le comenteze pentru a nu fi acuzat că influenţează procesul de selecţie.

”Nu acuz de rea-credinţă oameni care au luat o informaţie dintr-o parte şi au transmis-o într-un cerc de cunoscuţi sau într-un cerc de relaţii sociale, dar acuz de rea-credinţă pe cei care ştiau informaţia şi au transmis-o în mod voit, la origine, fals sau trunchiată. S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”, a spus Nicuşor Dan.

El a susţinut că orice procuror care îndeplineşte condiţiile poate participa la concursurile organizate şi arătând că inclusiv un procuror precum controversatul Giovanni Falcone ar putea participa la un astfel de concurs dacă ar îndeplini condiţiile.

”Am fi putut avea o discuţie dacă din candidaturile care au fost propuse erau unele mai slabe care au fost admise şi unele bune care au fost respinse, dar nu am văzut discuţia asta în spaţiul public. Putem să o avem oricând doriţi”, a arătat Dan.

El a respins, de asemenea, ca fiind ”falsă” ipoteza că foştii procurori-şefi vor continua să conducă parchetele din funcţiile de adjuncţi, el explicând că procurorul-şef este cel care stabileşte atribuţiile adjuncţilor.

”Procurorii-şefi adjuncţi au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, de fapt”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan consideră că o altă ipoteză falsă este aceea că ”sistemul” sau ”serviciile” au avut influenţă cu privire la şefia marilor parchete.

”A fost un protest la Cotroceni şi ca răspuns la mai multe acuze pe diferite tonuri am spus: am de o sută de ori mai multe informaţii decât dvs. Şi imediat, în anumite zone: vai, săracul, l-au îmbrobodit serviciile, sistemul, l-au rupt de realitate, noi ştim realitatea, el nu o ştie. Vreau să precizez că, în momentul în care am spus că am această informaţie, e o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori mi-am format-o cu capul meu şi bineînţeles că am făcut asta pentru că ăsta este jobul meu, sunt un om serios, m-am pregătit pentru un moment serios, acesta, nu pretind ca, pentru ca cineva să aibă o opinie să facă ce am făcut eu, să vorbească zeci de ore cu zeci de procurori, dar măcar o prezumţie de bună-credinţă cred că nu strică niciodată când te raportezi la o persoană”, a adăugat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Sistemul judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcţionari care nu mai au timpul necesar să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că aşteaptă de la procurorii-şefi a căror numire a aprobat-o să comunice cu subordonaţii lor, dar şi public pe teme legate de dificultăţile cu care se confruntă Parchetele. ”Din păcate, s-a întâmplat că sistemul judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcţionari care sunt apăsaţi de mii de dosare şi care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate”, susţine Nicuşor Dan, menţionând că este nevoie de găsirea unui echilibru între munca de rutină a procurorilor şi dosarele importante pentru comunităţi.

”Am aşteptarea de la cei trei procurori-şefi numiţi azi în primul rând să comunice cu procurorii din subordine şi în al doilea rând să comunice în spaţiul public, ceea ce, din păcate, predecesorii lor nu au făcut, toate deficienţele pe care le întâmpină procurorii în activitatea lor: legislativ, colaborare cu poliţia, lipsă de echipamente, unde e cazul, dacă vorbim în mod special de Parchetul General, blocajul pe Secţia specială de anchetare a magistraţilor”, a declarat, miercuri seară, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că doreşte găsirea unui echilibru între munca de rutină a procurorilor şi timpul alocat de aceştia pentru dosarele care au impact în societate.

”Şi am un mesaj pentru corpul procurorilor. Să fii procuror e o meserie de vocaţie, vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracţionalitatea, vrei să te lupţi cu infracţionalitatea care afectează viaţa semenilor săi şi, din păcate, ceea ce s-a întâmpat, s-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcţionari care sunt apăsaţi de mii de dosare şi care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate şi una din discuţiile importante pe care le voi avea cu noii şefi ai Parchetelor va fi despre cum să punem în balanţă activitatea asta de rutină, care e necesară, şi cum putem să o simplificăm, să o standardizăm şi cum să lăsăm, totuşi, timp procurorilor pentru a se ocupa de acele dosare importante, cu impact asupra societăţii”, a adăugat preşedintele.

