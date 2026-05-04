Nicușor Dan a moderat în Armenia o reuniune regională despre Coridorul Vertical de gaze – 10 țări prezente la masa inițiată de România

Președintele Nicușor Dan a moderat, luni, la Erevan, o reuniune privind Coridorul Vertical de gaze, la care au participat reprezentanții Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei, țări interesate să preia gaz american adus în Europa pe ruta acestui gazoduct din Sud-Estul Europei.

„Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat. Una foarte importantă pentru noi, cea privind Coridorul Vertical, pe care noi am iniţiat-o. O încercare de a grupa ţări ca noi – de la Grecia până la Moldova şi Ucraina în nord – care doresc să cumpere gaz american şi asta, bineînţeles, ar fi o investiţie americană şi un plus de securitate pentru toate ţările din regiune”, a declarat, luni după-amiază, preşedintele Nicuşor Dan, la finalul reuniunii de la Erevan.

Potrivit președintelui României, liderii prezenţi la reuniunea privind Coridorul Vertical s-au aliniat pe un mesaj central: diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională, ci o necesitate strategică.

Potrivit şefului statului, „rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuţii tehnice pe cantităţi, preţuri şi alte chestiuni economice”. În același timp, șeful statului a spus că România aduce contribuție substanțială demersului de creștere a securității energetice în regiune, prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și prin angajamentul ferm față de parteneriatul cu SUA.

Interesul României și al SUA în proiect – Coridorul Vertical va consolida securitatea energetică regională

Ideea reuniunii, în contextul în care Coridorul Vertical este un proiect pornit de România prin Transgaz, a fost chestionarea interesului în regiune pentru gazul american care poate tranzita acest coridor de transport de energie.

Președintele României Nicușor Dan a explicat miercuri, 29 aprilie, în marja Summitului Inițiativei Celor 3 Mări, interesul României și al SUA pentru acest proiect.

”Pe coridorul de gaz, aici e o chestiune politico economică. Este interesul nostru, al tuturor, să decuplăm de furnizarea de gaz dinspre Rusia, este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană, pentru ca americanii să intre pe piața europeană cu LNG e nevoie de niste investițiții consistente în porturile din Grecia, din sudul acestui coridor, și întrebarea este dacă există suficienți cumpărători în regiune , vorbesc de toate țările din regiune – Moldova, Ucraina, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria –, dacă necesarul pentru cumpărare este suficient de mare să justifice această investiție. (…)

Noi vrem să avem o prezență americană în România, vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României. Asta poate să însemne pe tranzitare de gaz prin rețelele Transgaz și un câștig din taxele de tranzit, poate să însemne multe lucruri. (…) Peste o săptămână, la Erevan, acolo este Summitul Comunității Politice Europene, și în marja acestui summit România a inițiat o discuție cu toate aceste țări despre exact cifrele acestei potențiale afaceri. Dacă noi toți, împreună, avem un necesar suficient de mare de gaz încât să justifice o investiție americană”, a explicat președintele Nicușor Dan.

