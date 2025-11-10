Europa de Est și Ucraina se rup de gazul rusesc: Urmează contractele pentru Coridorului Vertical de energie care va aduce gaz american și din Asia în inima Europei/ Transgaz, printre marii beneficiari

Miniștrii români au continuat în ultimele zile ceea ce ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a intitulat ”ofensiva” Guvernului pentru a prezenta investitorilor, în special americani, oportunitățile de investiții în România.

Nazare, vicepremierul Cătălin Predoiu și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, s-au aflat săptămâna trecută la Atena, unde a avut loc Forumului P-TEC (Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei – Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) și Reuniunea Ministerială dedicată Coridorului Vertical de Energie, unul din cele mai importante proiecte transfrontaliere geoeconomice ale României.

În cadrul evenimentului, cea mai mare companie de petrol și gaze din Ucraina Naftogaz a semnat un contract pe termen lung cu compania greacă Atlantic-see LNG Trade pentru furnizarea de LNG american, prin terminalele grecești, până în 2050.

La ministeriala P-TEC a fost prezent și Ion Sterian, directorul general al Transgaz, compania de transport gaze prin conducte din România, care va prelua prin Coridorul Vertical LNG american produs de companii ca Exxon, Cheniere sau Chevron și gaze ce vor ajunge în Europa prin Marea Caspică.

SUA transmite felicitări. Americanii vor putea aduce gaze în Europa de Est

În urma forumului de la Atena, guvernul Statelor Unite a felicitat Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică, prin realizarea proiectului Coridorul Vertical.

”Datorită angajamentului președintelui Trump față de dominanța energetică, Statele Unite sunt pregătite și capabile să furnizeze aliaților noștri din Europa GNL american accesibil, într-un mod sigur și de încredere”, a transmis secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia acordului semnat în data de 7 noiembrie între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale cele 5 țări cu privire la Coridorul Vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina.

Sterian, Transgaz: Coridorul Vertical va prelua LNG american produs de companii ca Exxon, Cheniere sau Chevron

Operatorii sistemelor de transport gaze DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria – ICGB AD – au semnat la Atena o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 și Ruta 3.

Inițiativa marchează un alt pas important înspre consolidarea independenței energetice și a conectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

„Operatorii subliniază că, așa cum a identificat Comisia Europeană, Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical, este o componentă esențială a strategiei UE de diversificare a transportului de gaze și de eliminare treptată a dependenței de gazele rusești. Aprobarea disponibilității Rutelor 2 și 3 este în directă concordanță cu această strategie, deoarece utilizează GNL și gazele din Marea Caspică pentru a consolida securitatea energetică pe termen lung și integrarea pieței”, se arată într-un comunicat al Transgaz.

Europa de Est se rupe energetic de Rusia. Transgaz, marele beneficiar, va încasa sume majore pentru transportul de gaze

Ruta 2 pornește din punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează interconectorul Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Transbalcanic.

Totodată, Ruta 3 începe din punctul de interconectare al ICGB cu TAP (care aduce gaze prin Turcia – vezi mai jos hartă) și urmează același traseu.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a precizat că aceste rute vor facilita transportul din Grecia către Ucraina, al gazelor naturale provenite din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică) prin tronsonul Trans-Balcanic al Coridorului Vertical de Gaze.

El a adăugat că, prin implementarea Coridorului Vertical capacitatea la PI Negru Vodă-Kardam va crește de la 5,03 mld.mc/an la 9,41 mld mc/an, facilitând preluarea de GNL american produs de companii americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc), inclusiv din terminalele GNL din Grecia existente (Revithoussa, Alexandroupolis), precum și din alte terminalele în fază de proiect (Dioriga).

„România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze naturale pe conductele de pe coridorul Transbalcanic (conductele T1, T2 și T3) pentru acoperirea necesarului de gaze naturale din regiune, fiind realizate de către Transgaz lucrările pe reverse flow și la stațiile de măsurare gaze de pe conductele T2 și T3”, a mai spus Sterian.

Transgaz va fi unul din marii beneficiari al noilor rute, context în care acțiunile companiei de la BVB au înregistrat o creștere mai mare decât dublă în 2025.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, discuții cu oficialii administrației Trump despre proiectele energetice ale României

Ministrul Energiei a transmis pe Facebook că a avut la Atena două discuții ”aplicate și directe” cu omologul său american, Chris Wright.

În același timp, Ivan (foto centru) a spus că a discutat și cu Doug Burgum (foto stânga), Ministrul Resurselor Interne SUA (Secretary of Interior) și Jarrod Agen (foto dreapta), șeful Energy Dominance Council White House.

”Am discutat aplicat si direct, la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România. Finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun.

Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani”, a precizat Ivan pe Facebook.

Nazare: Coridorul Vertical de Energie este un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei

La rândul său, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare (foto) a transmis că a avut ”dialoguri la nivel înalt despre întărirea relațiilor economice şi prosperitate pentru România” cu Doug Burgum – Secretarul american pentru Interne, Chris Wright (foto), Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas – Subsecretar de Stat pentru Management şi Resurse al SUA și Jarrod Agen – director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetica al Casei Albe.

”O continuare a discuțiilor din ultimele zile în marja conferinței P-TEC de la Atena. Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră. Am reafirmat totodatǎ angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice. De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă”, a explicat, într-o postare pe Facebook, ministrul Alexandru Nazare.

Acesta a mai transmis că România rămâne un partener de încredere în regiune, promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și partenerii europeni ai țării noastre.

