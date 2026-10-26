Coridorul verde, pe care se află și România – investiții de peste 22 mld. euro în cele 3 linii de transport -Detaliile tehnice și beneficiile

Investițiile totale în proiectul Coridorului Verde, prin care va fi transportată în Europa energie electrică produsă din surse regenerabile în Azerbaidjan, via Georgia și Marea Neagră, sunt estimate la 22,1 miliarde de euro, conform estimării realizate de compania italiană CESI.

Pe de altă parte, impactul economic pozitiv anual va fi de trei miliarde de euro în 2040, când va intra în funcțiune cea de-a treia linie de transport.

Proiectul, dezvoltat de 4 state

Coridorul de Energie Verde este un proiect transfrontalier de transport al energiei electrice care implică Azerbaidjanul, Georgia, România și Ungaria, instituit prin Acordul de parteneriat strategic semnat la București la 17 decembrie 2022, cu participarea Comisiei Europene.

El este dezvoltat de Green Energy Corridor Power Company (GECO), societate mixtă cu sediul la București, formată din companiile naționale de energie electrică ale celor patru țări – Azerenerji (Azerbaidjan), Georgian State Electrosystem (Georgia), Transelectrica (România) și MVM (Ungaria) -, fiecare deținând un pachet de 25% din acțiuni.

Proiectul leagă potențialul eolian și solar din regiunea Mării Caspice de centrele de cerere din Europa de Sud-Est și Centrală și consolidează securitatea aprovizionării.

Coridorul de energie verde Caspic–Marea Neagră–Europa va transporta energie electrică solară, eoliană și hidroelectrică din Azerbaidjan, prin Georgia și peste Marea Neagră, către România și Ungaria.

„Investițiile în infrastructura de transport al energiei electrice sunt estimate la 14,3 miliarde de euro, iar cele pentru crearea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile sunt estimate la 7,8 miliarde de euro”, se arată în documentul citat, care se bazează pe un studiu de fezabilitate realizat de compania italiană CESI.

Investițiile sunt făcute din banii guvernelor naționale și fonduri europene.

Beneficiul urcă la peste 3 mld. euro anual în 2040

Impactul economic anual al proiectului va ajunge la 860 de milioane de euro după punerea în funcțiune a primei linii, în 2032, la 1,8 miliarde de euro după operaționalizarea celei de-a doua linii, în 2036, și va depăși 3 miliarde de euro odată cu lansarea celei de-a treia linii, în 2040.

Cifra aferentă anului 2040 include aproximativ 1,7 miliarde de euro sub formă de beneficii economice rezultate din reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Proiectul prevede construirea a trei linii independente de transport a energiei electrice, fiecare având o capacitate de 1,3 GW

Prima etapă – capacitate 1,3 GW dată în funcțiune în 2032. Va fi o linie de 3.040 km, pe ruta Baku – Ksani – Anaklia – Constanța Sud (România) – Albertirsa (Ungaria) la 2,6 GW în 2036 și, ulterior, la 3,9 GW în 2040.

A doua etapă – linie de 2.340 km, pe ruta Baku-Țkaltubo-Poti-Constanța Sud-Domnești (România), a cărei punere în funcțiune este programată pentru anul 2036.

A treia linie – va porni din Baku și va trece prin Țkaltubo și Poti, până în Constanța Sud (România). Va avea o lungime de 2.020 km și va fi dată în funcțiune în 2040.

Pentru fiecare linie, cablul submarin care va traversa Marea Neagră va avea o lungime de aproximativ 1.120 km și va ajunge la o adâncime maximă de 2.200 de metri.

Exporturile de energie electrică din surse regenerabile către Uniunea Europeană ar putea atinge 8 miliarde kWh pe an începând cu 2032, urmând să crească la 20 de miliarde kWh până în 2040.

Implementarea proiectului ar trebui să reducă emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 1,7 milioane de tone pe an, începând din 2032, și cu 3,6 milioane de tone anual până în 2040.

Proiectul este finanțat printr-o combinație de capitalul public și privat, și beneficiază și de granturi europene. Fiecare linie, cu o capacitate de 1,3 GW, este structurată astfel încât să includă un segment reglementat de 500 MW și un segment comercial de 800 MW.

Detalii tehnice

Coridorul este format din trei legături HVDC independente cu convertor de sursă de tensiune (VSC), fiecare cu o putere nominală de 1.300 MW, oferind o capacitate de transfer de 3.900 MW la finalizarea completă a proiectului.

Liniile aeriene și subterane traversează Azerbaidjanul și Georgia până la coastele de la Anaklia și Poti. Stațiile de conversie de la Ksani și Tskaltubo conectează coridorul la rețeaua georgiană în ambele direcții, astfel încât Georgia să-și poată exporta surplusul de energie regenerabilă și să importe atunci când este necesar.

De pe coasta Georgiei, cabluri submarine de aproximativ 1.120 km fiecare traversează Marea Neagră, în mare parte peste câmpia abisală, la adâncimi de până la aproximativ 2.200 de metri, până la punctul de debarcare Constanța Sud din România. În România și Ungaria, coridorul se conectează la rețeaua UE la Constanța Sud, Domnești (București).

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