Cea de-a 13-a reuniune ministerială a Comitetului director din cadrul Acordului privind parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi între guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei a avut loc la București, luni, iar la reuniune a fost evidențiată și intenția Turciei de a se alătura proiectului, potrivit unei informări trimise de Green Energy Corridor Power Company (GECO), compania de proiect înregistrată în România.

“Participanții au analizat progresele înregistrate de la cea de-a 12-a reuniune ministerială, desfășurată la Baku în luna iulie. CESI a prezentat rezultatele inițiale ale studiului său de piață și etapele prioritare care duc la Decizia Finală de Investiție (FID). GECO a prezentat un raport privind cererea depusă în luna octombrie pentru obținerea statutului de Proiect de Interes Reciproc (PMI) al UE, care acoperă toate componentele naționale ale coridorului, și a subliniat importanța evaluării coridorului ca un proiect unic, integrat”, arată GECO.

Ministrul energiei din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, a menționat că etapa pregătitoare a fost finalizată și că fezabilitatea proiectului a fost confirmată, vizându-se adoptarea Deciziei Finale de Investiție (FID) în 2029 și primele livrări de energie electrică în 2032. Totodată, acesta a salutat interesul Turciei de a se alătura inițiativei, subliniind că acest coridor va transporta nu doar energie electrică, ci și date, mai arată informarea, citată de E-nergia.ro.

Cablurile de transport a energiei ar urma să fie instalate la adâncimi de până la 2,2 kilometri sub nivelul mării

În cadrul reuniunii s-a convenit asupra următoarelor aspecte:

Transelectrica și GECO vor continua să colaboreze îndeaproape cu Comisia Europeană (DG ENER) în cadrul procesului privind statutul PMI;

GECO va pregăti selecția unui partener de dezvoltare pentru proiect și va supune propunerile spre aprobare la următoarea reuniune ministerială;

vor fi efectuate studii suplimentare ale fundului Mării Negre și va fi organizată o reuniune comună a autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei;

vor continua discuțiile privind participarea Turciei și componenta de fibră optică a coridorului.

Green Energy Corridor Power Co. (GECO), înregistrată la București, a fost înființată pentru a proiecta, finanța, construi și exploata un sistem de transport al energiei electrice care să conecteze Azerbaidjanul, Georgia, România și Ungaria. Proiectul presupune instalarea a trei cabluri submarine sub Marea Neagră.

Societatea mixtă este controlată în cote egale de operatorii de transport și de sistem (OTS) AzerEnerji, Georgian State Electrosystem (GSE) și Transelectrica din România, precum și de compania energetică de stat din Ungaria, MVM, împreună cu MAVIR, operatorul de transport și de sistem din țară.

GECO urmărește să obțină statutul de proiect de interes comun (PMI) în cadrul Regulamentului privind rețelele trans-europene de energie (TEN-E) al Uniunii Europene.

Potrivit celei mai recente actualizări, Coridorul de Energie Verde este evaluat la 22,1 miliarde EUR. Conform companiei, componenta de transport ar costa 14,3 miliarde EUR, iar capacitățile dedicate de producție a energiei electrice din surse regenerabile ar însuma 7,8 miliarde EUR. Ultima discuție a acționarilor, înaintea celei de acum, a avut loc în octombrie.

Harta de mai sus arată linii aeriene și subterane care traversează Azerbaidjanul și Georgia până la coastă, la Anaklia și Poti. Stațiile de conversie de la Ksani și Tskaltubo conectează coridorul la rețeaua georgiană în ambele direcții, astfel încât Georgia să poată exporta surplusul de energie electrică regenerabilă și să importe atunci când are nevoie.

De pe coasta Georgiei, cabluri submarine lungi de aproximativ 1.120 de kilometri fiecare ar traversa Marea Neagră, la adâncimi de până la aproximativ 2.200 de metri. Cablurile ar ajunge la țărm la Constanța Sud, în România.

Prima și cea mai lungă linie, de la Baku la Albertirsa, lângă Budapesta, este programată să fie pusă în funcțiune în 2032

Primul dintre cele trei racorduri ar urma să intre în exploatare în 2032. Traseul va lega Baku, din Azerbaidjan, de Albertirsa, lângă Budapesta. Linia va avea peste 3.000 de kilometri și va traversa Marea Neagră între Anaklia și Constanța Sud, aflate pe țărmuri opuse. A doua linie, prevăzută pentru 2036, va ajunge la Domnești, lângă București.

Cablurile submarine de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) ar funcționa la 525 kV. Cele trei linii GECO sunt proiectate să aibă fiecare o capacitate de 1,3 GW, cu excepția segmentului Constanța Sud–Albertirsa, care ar avea 2 GW.

GECO urmărește ca transferurile de energie electrică către Uniunea Europeană să ajungă la un total de 20 TWh pe an. Prima linie ar asigura 8 TWh. Studiul de fezabilitate a fost aprobat în iulie.

De menționat că Azerbaidjanul, Georgia, Turcia și Bulgaria lucrează și la un coridor terestru pentru energie verde.

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