Corespondență de la Strasbourg / Siegfried Mureșan: Liderii europeni nu pot garanta voturile necesare pentru adoptarea bugetului UE – România, un caz special

Consiliul European nu poate garanta adoptarea de către Parlamentul European a viitorului buget al Uniunii Europene, întrucât partidele aflate la guvernare în cele 27 de state membre nu controlează suficiente mandate în legislativul european pentru a asigura majoritatea necesară, a declarat luni, la Strasbourg, europarlamentarul român Siegfried Mureșan.

Mureșan a afirmat că Parlamentul European va respinge proiectul de buget dacă poziția sa privind finanțarea politicii de coeziune, a agriculturii și a noilor priorități europene nu va fi reflectată în rezultatul final al negocierilor dintre statele membre și instituțiile europene. Europarlamentarii vor o majorare cu 10% a bugetului UE, în condițiile în care state precum Germania și Olanda cer reduceri.

„Membrii Consiliului European, care se consideră cei mai importanți oameni politici din Europa și poate și sunt în această situație, au tendința să creadă că, la momentul la care ei vor ajunge la o poziție comună a 27 de state membre privind bugetul Uniunii Europene, au tendința să creadă că Parlamentul European va adopta imediat acea poziție a Consiliului. Însă greșesc”, a spus Mureșan.

El a susținut că influența directă a guvernelor naționale asupra Parlamentului European este în prezent mai redusă decât în trecut.

„În momentul de față, influența directă a Consiliului asupra Parlamentului este mai mică decât oricând și ceea ce vă spun pentru prima dată e următorul lucru. Toate partidele aflate la guvernare în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene dețin în Parlamentul European doar 270 de europarlamentari”, a afirmat europarlamentarul român.

„România e un caz special, președintele, fiind independent, controlează 0 spre 1 europarlamentari”

Mureșan a adăugat că majoritatea absolută necesară pentru adoptarea bugetului este de 361 de voturi și a susținut că șefii de stat și de guvern nu pot garanta, prin propriile majorități politice, obținerea acestui număr de voturi în Parlamentul European.

„Majoritatea absolută pentru a adopta bugetul Uniunii Europene este 361 de voturi. Toate partidele pe care le reprezintă cei 27 de șefi de state și de guverne din Consiliul European controlează doar 180 de europarlamentari. Sigur, România e un caz special, președintele, fiind independent, controlează 0 spre 1 europarlamentari”, a spus Mureșan.

El a precizat că, în aceste condiții, sprijinul pentru buget trebuie construit în interiorul Parlamentului European, inclusiv prin atragerea unor eurodeputați ai partidelor aflate în opoziție în statele membre.

„Dacă șefii de state și de guverne consideră că, la momentul la care ei agrează o poziție privind bugetul Uniunii Europene, acesta va fi adoptat imediat de Parlamentul European, greșesc. Sprijinul Parlamentului European se poate obține doar în Parlamentul European și e nevoie de voturile multor europarlamentari de la partide aflate în opoziție și acesta este un lucru pe care doar noi, în Parlamentul European, îl putem garanta. Șefii de state și de guverne nu îl pot garanta”, a explicat eurodeputatul.

O creștere de 10% a viitorului buget finanțată din noi taxe

Europarlamentarul a reiterat că Parlamentul European susține o creștere cu 10% a bugetului față de propunerea Comisiei Europene, argumentând că Uniunea are de finanțat atât priorități tradiționale, precum politica de coeziune și agricultura, cât și domenii noi, precum securitatea, apărarea și competitivitatea.

Mureșan a susținut, de asemenea, că reducerea bugetului european ar slăbi Uniunea și a pledat pentru introducerea unor noi surse de venit proprii ale UE, inclusiv o taxare a marilor companii tehnologice.

„Orice încercare de tăiere a bugetului Uniunii Europene ar fi o greșeală, ar lăsa Europa mai slabă”, a afirmat europarlamentarul.

În opinia sa, soluția este ca statele membre să accepte noi surse de venit la nivel european, astfel încât finanțarea priorităților comune să nu depindă exclusiv de contribuțiile naționale.

„Parlamentul European are trei propuneri, din care de departe cea mai importantă este o taxare a giganților tehnologici digitali (…) Nu cred că trebuie să tăiem fondurile europene pentru fermieri sau pentru apărarea Europei sau pentru autostrăzi pentru ca Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg să continue să aibă acces gratuit la piața unică europeană”, a declarat Mureșan.

Comisia Europeană a propus, în iulie 2025, un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de aproape 2.000 de miliarde de euro în prețuri curente, echivalentul a 1,26% din venitul național brut mediu al Uniunii.

Propunerea reprezintă o restructurare importantă a bugetului, cu finanțări mai mari pentru priorități precum securitatea, apărarea și competitivitatea, dar menține agricultura și politica de coeziune printre prioritățile majore. Comisia propune, de asemenea, noi surse de venituri proprii pentru bugetul UE.

Negocierile între statele membre sunt în desfășurare. Obiectivul este ajungerea la un acord politic până la sfârșitul lui 2026, astfel încât legislația să poată fi adoptată în 2027, înainte de intrarea în vigoare a noului cadru financiar, la 1 ianuarie 2028.

Corespondență de la Strasbourg.

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