Wall Street intră pe corecție: Dow Jones și Nasdaq, declinuri de -10%, cu S&P 500 la mică distanță. Indicii bursieri sunt ”supravânduți” – Contextul pieței

Indicii bursieri de pe Wall Street au intrat vineri în teritoriul corecției, cu scăderi de peste -10% pentru Nasdaq 100 și Dow Jones Industrial Average la finalul ședinței de tranzacționare de săptămâna trecută. Indicele S&P 500 a pierdut și el -1,7% vineri, conturând un declin de -9,1% și revenind cu +0,4% luni, în apropiere de 6.400 de puncte, la ora 18:00 ora României.

Luni, într-una din ultimele ședințe de tranzacționare ale lunii, piața bursieră americană era la nivel general pe revenire (avansuri de <1%), încercând să evite o închidere a lunii martie care s-ar putea contura extrem de negativă, lăsând ”cicatrici” pe grafic (vezi grafic lunar). De această închidere va depinde tendința următoarelor săptămâni, cu o posibilă reluare a declinului din a doua jumătate a lui aprilie după o scurtă revenire contra-trend.

Corecția actuală a început încă din luna februarie și s-a accelerat pe fondul declanșării conflictului din Orientul Mijlociu, care a produs un șoc energetic global emergent, care și-a mai pierdut din magnitudine.

S&P 500 și ceilalți indici americani sunt ”supravânduți”, sub mediile mobile simple pe termen scurt, mediu și lung

Petrolul WTI (West Texas Intermediate) a depășit 100 dolari/baril, luni, în contextul în care Iranul a continuat să refuze accesul unor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, preferând să instituie o blocadă selectivă.

Creșterea prețurilor internaționale la țiței, și implicit la combustibili, alimentează temerile inflaționiste globale, iar economiștii și-au revizuit negativ estimările pentru inflația din SUA. Această inflație mai mare înseamnă probabilitate mai mică să existe scăderi de dobândă din partea Rezervei Federale, banca centrală a SUA. În acest context, randamentele titlurilor de stat americane au crescut.

La nivel sectorial, acțiunile din zona de consum discreționar au fost printre cele mai afectate, cu un declin de peste 3% vineri, în timp ce sectoarele comunicațiilor, tehnologiei și financiar au scăzut cu peste 2% vineri. În același timp, încrederea consumatorilor din SUA a scăzut la un minim al ultimelor trei luni, potrivit datelor publicate vineri.

De notat totuși că datele de frecvență ridicată arată că nu există, deocamdată, o contracție a cererii în SUA ca urmare a războiului sau a creșterii prețurilor la carburanți. Potrivit analiștilor, americanii continuă să consume, să călătorească și să ocupe hoteluri, iar așteptările privind inflația rămân bine ancorate – context în care piața și-ar putea reveni rapid în cazul unei concluzii rapide a războiului din Iran.

În acest context, arată analiștii, „șocul Iran” este mai degrabă un episod de volatilitate pe termen scurt, nu o schimbare de regim economic. De notat totuși că anul 2026 este un an cu alegeri parlamentare în SUA, ani care în perioade populist-inflaționiste sunt negativi pentru bursa americană.

Piața americană s-a tranzacționat în acest debut de an cu rotații mari între sectoare, iar manifestarea tendinței generale a indicat un ”topping-process” care a avut deja loc, respectiv o corecție mai însemnată și volatilă care se va manifesta în acest an (posibil 20%-35%).

