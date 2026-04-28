Corecție puternică la BVB: Minus 2,7% pentru BET în ziua depunerii moțiunii PSD-AUR

Indicele BET al Bursei de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de marți cu o scădere mare, de -2,7%, după ce PSD și AUR au depus la Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Aceasta a fost a doua ședință consecutivă de corecție din actualul episod mai extins de tranzacționare, în care BET a planat în apropierea maximelor istorice în ciuda crizei politice, grație interesului pentru un nou ETF ce urmărește evoluția indicelui BET și perspectivei inițiale că executivul Bolojan va rămâne unul interimar.

Analiștii Erste Bank: PSD pregătește o coaliție de guvernare cu AUR

Această perspectivă a unui guvern minoritar a fost anulată luni, după ce lideri ai PSD și AUR au anunțat la comun că pregătesc o moțiune de cenzură comună pentru demiterea Guvernului.

De notat că analiștii Erste Group Bank își informează marți investitorii și clienții internaționali că moțiunea de cenzură a PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan urmează să fie votată în ședința comună a celor două camere ale parlamentului în data de 5 mai. Aceștia punctează că PSD pregătește o coaliție de guvernare cu AUR, o schimbare majoră pe scena politica românească.

În același timp, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți că a avut luni dimineață o discuție cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în contextul crizei politice declanșate de PSD, în cadrul căreia a transmis că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală și reforme. Nazare a avertizat marți, printr-o postare pe Facebook, că agențiile de rating urmăresc atent evoluțiile locale și cer claritate privind direcția fiscală, reformele și capacitatea de finanțare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale și blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României.

De notat că, până acum, criza politică nu a avut efecte asupra cursului valutar al leului în raport cu euro, ci doar asupra dobânzilor suverane – care au urcat în ultimele 2 săptămâni cu aproximativ 50 de puncte de bază. Dobânda pe 10 ani (RO10Y) se află în continuare în preajma nivelului de 7,3%, după ce joi, 16 aprilie, se situa la aproximativ 6,7%.

Interesul pentru ETF-ul ce urmărește indicele BET s-a mai calmat

Valoarea tranzacțiilor de vineri a fost de 96,9 milioane de lei, mai scăzută ca în alte zile, din care aproape 69,1 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni și 10,2 milioane de lei cele cu obligațiuni în lei. Interesul pentru ETF-uri s-a menținut la un nivel ridicat, cu un aport major la rulajul zilei, de 11,4 milioane de lei.

Amintim că joia trecută a debutat la tranzacționare un nou ETF, al BT Asset Management (parte a grupului financiar Banca Transilvania), care urmărește evoluția indicelui BET. Acest ETF s-a situat săptămâna trecută pe prima poziție în topul rulajului, cu tranzacții de 20,05 milioane de lei vineri, după tranzacții de 35,95 milioane de lei în ziua de joi. Luni, rulajul pe acest ETF a depășit iar pragul de 20 de milioane de lei, iar notabil este că acest interes al investitorilor pentru ETF-ul BT a sprijinit inclusiv dinamica indicelui BET în ultimele două zile ale săptămânii trecute, când tendința pieței a fost de revenire.

Marți, pe prima poziție în topul lichidității s-au situat acțiunile Banca Transilvania (TLV), care au corectat cu -2,6% pe un rulaj zilnic de 18,56 milioane de lei. Totodată, pe locul secund în topul rulajului s-au situat vineri acțiunile Hidroelectrica (H2O), care au scăzut cu aproape -4%, pe tranzacții de puțin peste 8,4 milioane de lei. Pe ultima treaptă a acestui podium s-au aflat vineri acțiunile Romgaz (SNG), au pierdut -2,6%, pe tranzacții cumulate de 7 milioane de lei.

