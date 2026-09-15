Bursa. BET intră oficial în teritoriul corecției: -10,4% față de maximul istoric din 19 august – turbulențe externe și incertitudini locale – Indicele continuă să fie ”supra-vândut” după valul de vânzări din ultimele săptămâni

Indicele BET, referința pieței locale de acțiuni, a încheiat ședința de marți cu o scădere de -1%, cu un puseu scurt de cumpărare în ultimul minut al ședinței, la pre-închidere. BET s-a tranzacționat toată ședința în zona negativă, cu accentuare a tendinței pe măsura ce ședința a avansat, înregistrând spre finalul zilei un minus de -2%, în linie cu evoluția de pe bursele internaționale.

Evoluția vine în contextul în care BET, respectiv bursa locală, este în mijlocul unei corecții (sănătoase) după raliul masiv din ultimele aproximativ 18 luni (vezi grafic mai jos) și pe fondul traversării de către piețele internaționale a unei noi perioade de turbulențe, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de scumpirea puternică a petrolului din ultima săptămână, care reaprinde temerile privind inflația și schimbă așteptările investitorilor privind dobânzile marilor bănci centrale.

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Fed, banca centrală a SUA, e de altfel așteptată să crească dobânzile cu 25 de puncte de bază (0,25%) la ședința de marți și miercuri (cu posibilitatea unor noi majorări la orizont), la o săptămână după o decizie similară a Băncii Centrale Europene (BCE). În consecință, dobânda la titlurilor de stat americane cu maturitatea la 10 ani (US10Y), referința pentru costul de finanțare din economia globală, a urcat marți la cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2007, continuând creșterea după ce a depășit pragul de 5% în ședința de tranzacționare de luni.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale în cazul economiilor dezvoltate au urcat per total în ultima perioadă la maxime ale ultimelor decenii, respectiv în SUA, Europa, Japonia și Australia, în timp ce bursele au fost sub presiune.

Indicii bursieri din SUA se tranzacționau la ora închiderii ședinței de la București cu scăderi de până la -1%.

Scăderea de marți a BET a venit pe un rulaj zilnic de 104 milioane de lei, din care 82,3 milioane a fost rulajul pieței cu acțiuni, iar 10,1 milioane de lei rulajul cu obligațiuni.

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Amintim că BET rămâne în continuare într-o configurație ce semnalează continuarea corecției, dacă nu prin preț (scădere), atunci prin timp – piața locală a intrat cel mai probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte. În plus, contextul politic este unul tensionat, fiind urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

În plus, declinul recent vine într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

De notat de asemenea că BET continuă să se situeze la un nivel relevant din punct de vedere tehnic, pe graficul zilnic, fix deasupra minimelor lunii iulie – un nivel de ”suport” important. În cazul în care BET revine pe scădere în următoarele săptămâni și străpunge decisiv minimele lunii iulie, următorul nivel de ”suport” se situează în intervalul 31.000-30.000 puncte.

BET afișează în prezent un minus de -10,4% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În plus, pragul de -20% marchează intrarea în bear-market.

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