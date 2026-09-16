BET își accelerează corecția: -13,2% față de precedentul maxim istoric, după -3,1% în ședința de miercuri. Contextul și de unde ar putea să se nască o revenire

Indicele BET, referința bursei locale, și-a accelerat corecția în ședința de la mijlocul săptămânii, cu o depreciere zilnică de -3,1%. BET a închis miercuri la 31.693 de puncte, cu un minus de -13,2% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august, după ce marți a intrat oficial în teritoriul corecției.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În plus, pragul de -20% marchează intrarea în bear-market.

BET s-a tranzacționat toată ședința de miercuri în zona negativă, pentru a doua zi la rând, cu accentuare a tendinței pe măsura ce ședința s-a apropiat de final – indicele a închis de altfel pe minimele ședinței, ceea ce indică o potențială scădere joi dimineață, la redeschidere.

Evoluția a fost una în disonanță cu cea de pe piețele europene, unde indicii au consemnat totuși creșteri, modeste, în timp ce bursa din SUA se tranzacționa la 18:40 ora României cu aprecieri de +0,4% pentru S&P 500 și de +0,7% pentru indicele tehnologic Nasdaq. Anunțul din ședința Fed de miercuri seară expune însă bursa americană la o potențială scădere.

Evoluția vine de asemenea în contextul în care BET, respectiv bursa locală, este în mijlocul unei corecții (sănătoase) după raliul masiv din ultimele aproximativ 18 luni (vezi grafic mai jos) și pe fondul traversării de către piețele internaționale a unei noi perioade de turbulențe, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de scumpirea puternică a petrolului din ultima săptămână, care reaprinde temerile privind inflația și schimbă așteptările investitorilor privind dobânzile marilor bănci centrale.

BET a străpuns banda Bollinger inferioară și e puternic ”supra-vândut” – Ar putea urma o revenire, posibil scurtă

De notat de asemenea că BET a străpuns decisiv minimele lunii iulie (aproximativ 33.400 puncte pe graficul zilnic), un nivel de ”suport” important, care acum e de așteptat să devină ”rezistență” în contextul unei potențiale reveniri de la nivelul puternic ”supra-vândut la care se află (vezi indicator RSI – Relative Strength Index, indicator de momentum, în graficul de mai sus). În cazul în care BET scade agresiv în debutul ședinței de joi, un potențial nivel de ”suport” de la care s-ar putea naște o revenire se situează în intervalul 31.000-30.400 puncte.

Amintim că Fed, banca centrală a SUA, e așteptată să crească miercuri dobânzile cu 25 de puncte de bază (0,25%) (cu posibilitatea unor noi majorări la orizont), la o săptămână după o decizie similară a Băncii Centrale Europene (BCE). În consecință, dobânda la titlurilor de stat americane cu maturitatea la 10 ani (US10Y), referința pentru costul de finanțare din economia globală, a urcat marți la cel mai ridicat nivel de la începutul anului – miercuri, US10Y a scăzut ușor sub pragul de 5%, la 4,962%.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale în cazul economiilor dezvoltate au urcat per total în ultima perioadă la maxime ale ultimelor decenii, respectiv în SUA, Europa, Japonia și Australia, în timp ce bursele au fost sub presiune.

Scăderea de marți a BET a venit pe un rulaj zilnic de 147,5 milioane de lei, din care 111,3 milioane a fost rulajul pieței cu acțiuni, iar 16,2 milioane de lei rulajul cu obligațiuni. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost din nou cele ale Băncii Transilvania (TLV; -1,8%), OMV Petrom (SNP; -4,1%) și Romgaz (SNG; -2,5%), care au o pondere de circa jumătate în BET.

Dobânda României pe 10 ani a ajuns la 7,36%, cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni – Nevoie urgentă de un nou guvern cu puteri depline

Amintim că BET rămâne în continuare într-o configurație ce semnalează continuarea corecției, dacă nu prin preț (scădere suplimentară), atunci prin timp – piața locală a intrat cel mai probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte. În plus, contextul politic este unul tensionat, fiind urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

În plus, declinul recent vine într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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