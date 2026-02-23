Convergența salariilor minime continuă în UE – România încetinește cursa – Negocieri în țările fără salariu minim național

România încetinește în cursa convergenței, inclusiv comparativ cu celelalte state din regiune, conform analizei Eurofound realizată pe baza raportărilor anuale impuse de Directiva salariilor minime adecvate, care al cărei scop este asigurarea unui trai decent din aceste venituri.

România este menționată nu numai ca fiind la limita inferioară a valorii de referință (47%), spre deosebire de Slovacia sau Slovenia care țintesc 60%, de exemplu, dar este și printre puținele state membre care au amânat majorarea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2026.

Creșterea salariului minim va avea loc în România abia la jumătatea anului. „România a decis să amâne actualizarea salariului minim național până în iulie 2026. Creșterea prevăzută va aduce salariul minim la 47% din salariul mediu, limita inferioară a valorii de referință a României”, arat[ analiza.

Amânarea reflectă, așa cum știm din dezbaterile publice la zi, problemele macroeconomice, în primul rând deficitul ridicat ce este corectat și anul acesta prin măsuri de austeritate.

Convergența continuă, nu și în România; directiva, prinicipalul motor al creșterii salariului minim în UE

Convergența salariilor în UE27, și în special a celor minime, este o tendință continuă în 2026, mai ales datorită actualizărilor substanțiale din statele cu salarii mai mici, precizează Eurofound.

Se pare că revizuirea reglementărilor a fost influențată primordial de cerința Directivei de a selecta „valori de referință orientative”.

„Aproape toate statele membre care au transpus directiva au optat pentru un anumit procent din salariul mediu și/sau median ca valoare de referință. Urmărirea acestor ținte pare să fie principalul motor al creșterilor mai mari din 2026. Cu toate acestea, unele țări, printre care și România, au extins calendarul sau au amânat actualizările”, menționează analiza.

Per ansamblu, totuși, 2026 pare să fie un an bun pentru mulți lucrători plătiți cu salariul minim, întrucât aceștia își vor vedea puterea de cumpărare crescând, cât timp majorările rămân sub inflație.

Majoritatea țărilor au modificat nivelul salariului minim național de la 1 ianuarie 2026 și, la fel ca în anul precedent, imaginea generală este una a unor creșteri substanțiale,– depășind semnificativ estimările preliminare ale creșterilor de prețuri.

Creșterea reală a salariului minim în 2026, pe fondul ambițiilor statelor membre – România, creșteri mici, inflație mare

Conform Articolului 5(4) din directivă, țările cu un salariu minim statutar trebuie să utilizeze „valori de referință orientative” pentru a ghida evaluarea adecvării acestuia.

Aceste ținte, pe care statele membre le-au formulat în mare parte sub forma unei valori procentuale din salariul mediu sau median, bazându-se pe exemple de valori „utilizate în mod obișnuit la nivel internațional”, au fost probabil un factor major al acestui rezultat pentru 2026.

Inflația, care este adesea principalul determinant al magnitudinii creșterilor, a fost depășită în acest an de creșterea nominală a salariului minim național în aproape toate țările, substanțial, în multe cazuri, conform analizei:

Mențiuni importante:

Măsurarea inflației se bazează pe Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC) al Eurostat și pe rata anuală de schimbare la nivelul lunii decembrie 2025.

Salariile minime naționale sunt exprimate în monede naționale și la frecvența definită prin lege.

Ratele lunare sunt ratele de bază și nu sunt convertite pentru statele membre unde se fac mai mult de 12 plăți lunare pe an (Grecia, Portugalia, Slovenia și Spania).

Creșterea pentru Cipru este pe o perioadă de doi ani; Belgia a stipulat valori de referință doar pentru sectorul public; în Estonia și România, o decizie finală nu a fost luată până în momentul redactării analizei.

Actualizări substanțiale în statele fostului bloc comunist

În câteva țări cu salariu minim statutar, actualizările pentru 2026 au fost substanțiale, scopul fiind atingerea sau apropierea de anumite valori-țintă. Majoritatea acestor țări au decis să adopte o abordare etapizată pe parcursul mai multor ani.

În Bulgaria, creșterea de 12,6% s-a bazat pe o abordare bazată pe formulă, prin care salariul minim național este determinat la valoarea de 50% din salariul mediu brut, precum și pe luarea în considerare a factorilor macroeconomici.

În Cehia, actualizarea de 7,7% s-a bazat pe mecanismul de indexare stabilit anterior și pe un pas suplimentar către atingerea a 47% din salariul mediu până în 2029.

În Germania, Mindestlohnkommission a convenit asupra unei creșteri de 8,4% pentru 2026 și a unei creșteri suplimentare de 13,9% pentru 2027, cea mai mare actualizare de la înființarea comisiei, cu scopul specific de a împinge salariul minim statutar către 60% din salariul median.

Lituania nu are o valoare de referință stabilită prin lege, dar un acord între partenerii sociali încheiat în 2017 menționează un interval de 45–50% din salariul mediu. În cel mai recent proces de consultare privind creșterea salariului minim statutar, au fost discutate trei scenarii pentru diferite valori de referință și, după eșecul partenerilor sociali de a ajunge la un acord și impulsionat de creșterea salarială estimată puternică, guvernul a decis o creștere substanțială de 11,1%. Acest lucru va aduce salariul minim statutar mai aproape de 50% din salariul mediu.

Saltul de 12,1% (99 € pe lună) din Slovacia a fost, de asemenea, „cea mai mare creștere din istoria țării” și a fost stabilit automat prin lege la 60% din salariul mediu, după eșecul negocierilor dintre partenerii sociali. Acest lucru a fost întâmpinat cu rezerve de către angajatori, care ar fi preferat o creștere etapizată.

Slovenia este singurul stat membru care a optat pentru un alt tip de valoare de referință orientativă, legând salariul minim statutar de un „cost minim al vieții”, determinat pe baza unui coș de bunuri și servicii. O reevaluare a costului minim al vieții efectuată în 2025 (cu trei ani mai devreme decât fusese planificat inițial) a revelat că acesta crescuse semnificativ mai mult decât prețurile de consum începând cu septembrie 2022. Ulterior, salariul minim a fost majorat cu 16% pentru a asigura că lucrătorii vizați câștigă peste pragul de sărăcie.

Progres mai lent decât cel planificat, în unele state – România, printre ele

În unele țări, ritmul de creștere a salariului minim către procentul țintă a încetinit. Cu toate acestea, actualizările pentru 2026 au fost în mare parte substanțiale.

În Estonia, partenerii sociali au semnat un acord de bună-credință pentru a ridica salariile minime la 50% din salariul mediu până în 2027, cu un plan de a ajunge la 47,5% în 2026. Negocierile sunt încă în desfășurare la momentul redactării.

În Ungaria, creșterea de 13% convenită inițial a fost redusă ulterior la 11% în urma renegocierilor bazate pe parametri economici.

În Irlanda, guvernul a decis să extindă calendarul pentru introducerea salariului de subzistență (living wage), stabilit inițial să atingă 60% din salariul median în 2026, până în 2029. Rezultatul pentru 2026 este o creștere de 4,8%.

România a decis să amâne actualizarea salariului minim național până în iulie 2026. Creșterea prevăzută va aduce salariul minim la 47% din salariul mediu, limita inferioară a valorii de referință a României.

Țări care și-au atins valorile de referință

Croația nu are o valoare de referință orientativă înscrisă în lege, ci mai degrabă o cerință de a ajunge la „o cotă tot mai mare” din salariile reale. Explicând cea mai recentă decizie de a crește salariul minim național cu 8% (+80 € pe lună), care a fost criticată de angajatori, guvernul s-a referit la exemplele menționate în directivă (50% din medie/60% din mediană) și la valoarea de 54% din salariul mediu brut atinsă în 2024.

În Grecia, decidenții folosesc diverse cifre și estimări pentru a calcula raportul dintre salariile minime statutare și salariile reale, cele mai recente sugerând că valorile de referință vizate au fost atinse sau depășite. Abordarea de actualizare în cursul anului 2025 a dus la o creștere de 6%, în mare parte ca rezultat al procesului de consultare stabilit care implică partenerii sociali, instituțiile acestora, agențiile publice specializate, instituțiile științifice și organismele conexe. Totuși, Confederația Generală a Muncii din Grecia a decis să nu participe la consultare, argumentând că stabilirea salariilor s-a făcut în principal unilateral și propunând revenirea la valorile minime convenite colectiv.

În Letonia, valoarea de referință pentru salariul minim național este de 46% din salariul mediu „pentru ultimele 12 luni disponibile”, fiind luați în considerare și alți 12 parametri macroeconomici, sociali și ai pieței muncii. La stabilirea ratei pentru 2026, 46% din salariul mediu pentru lunile pentru care existau date disponibile la acel moment se ridica la 775 €, sumă care a fost rotunjită la 780 € (o creștere de 5,4%).

Țări unde valorile de referință nu au jucat un rol în actualizare

Într-un alt grup de țări, valorile de referință orientative pe care directiva le cere decidenților să le stabilească singuri „pentru a ghida evaluarea adecvării” nu au jucat un rol în procesul de actualizare pentru 2026.

Acest lucru se datorează parțial faptului că directiva nu a fost încă transpusă complet în legislația națională (ca în Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia și Spania) și parțial pentru că mecanismele de stabilire a salariilor se bazează în mare parte pe abordări de indexare bazate pe formule (ca în Belgia, Franța, Luxemburg, Malta și Olanda).

Alte motive includ ținte formulate în valori absolute în euro (Portugalia), analize de adecvare sau actualizări peste inflație efectuate doar o dată la patru ani (Belgia – sector public, Franța, Malta), sau faptul că valorile vizate de decidenți sunt considerate pe scară largă ca fiind deja atinse (Franța, Spania).

Câteva dintre țările menționate mai sus se numără printre cele cu cele mai mici actualizări nominale (și reale) pentru 2026, inclusiv Luxemburg (+2,5%), Polonia (+3%), Spania (+3,1%), Malta (+3,5%), Belgia (+4%, prin două indexări în 2025), Cipru (+8,8% pe parcursul a doi ani, adică până în 2028) și Olanda (+4,6%).

Este de reținut, însă, că Belgia, Franța și Luxemburg se numără printre țările cu cele mai ridicate niveluri ale salariului minim, unde mărimea în termeni procentuali a creșterilor anuale tinde să fie mai mică decât în țările cu un salariu minim mai scăzut.

Negocieri în țările fără salariu minim național

În țările fără un salariu minim național, negocierile colective au procedat în modalitățile stabilite.

În Austria, pe fondul unei creșteri economice lente și a unei inflații ridicate continuate, creșterile nominale în mare parte doar au compensat inflația, dacă au făcut-o și pe aceasta.

În cursul anului 2025, a avut loc, din nou, o dezbatere parlamentară intensă în Italia privind introducerea unui salariu minim statutar. În cele din urmă, aceasta a rezultat în Legea 144/2025, care a evitat stabilirea oricărui prag salarial legal, dar va consolida mecanismele de negociere colectivă. În țările nordice, au avut loc principalele runde de negocieri colective-tip pentru a coordona stabilirea salariilor și au fost încheiate acordurile la nivel central care oferă direcția pentru negocierile ulterioare la nivel sectorial și apoi la nivel de companie.

În Danemarca, Acordul Industrial, care acoperă 230.000 de angajați, a fost reînnoit în februarie 2025 și a prevăzut creșteri salariale de 7,89% pe parcursul a trei ani.

În Finlanda, în aceeași lună, o creștere aproape identică (de 7,8% pe trei ani) a fost stipulată în acordul de stabilire a modelului pentru industria tehnologică. Majoritatea acordurilor sectoriale care expiraseră în 2025 au urmat acest exemplu.

În Suedia, Acordul Industrial de referință, încheiat în aprilie 2025, a stabilit una dintre cele mai mari creșteri salariale din istoria de 30 de ani a acordului – 6,4% pe doi ani – și a inclus o „inițiativă pentru salarii mici”, prin care angajaților care câștigă mai puțin decât anumite praguri li se vor garanta creșteri suplimentare. Acordul central a fost urmat de o renegociere a 510 contracte colective de muncă acoperind 3,4 milioane de angajați.

Și în Norvegia, negocierile la nivel central au dus la o înțelegere. Lucrătorii din sectorul privat primesc cel puțin 5 NOK pe oră, în timp ce cei din sectoarele cu salarii mici primesc 2 NOK sau 4 NOK suplimentar, în funcție de faptul dacă sunt acoperiți de negocieri la nivel de companie sau nu. Creșterea anuală în toate sectoarele este estimată la 4,4%.

****