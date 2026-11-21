Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) anunţă că EUROCONTROL i-a blocat din nou conturile, până la recuperarea datoriei de aproximativ 600 de milioane de euro generată de vaccinurile anti-Covid comandate, dar care nu au fost preluate și nici decontate.

Poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul cu statul român nu afectează activitatea ROAMTSA, iar se desfăşoară normal, anunță instituția.

„ROMATSA informează că EUROCONTROL a reluat blocarea sumelor provenite din tarifele de rută aeriană destinate ROMATSA. Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul acesteia cu statul român. Reluarea indisponibilizării vine după ce instanţele din Bruxelles s-au pronunţat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură. ROMATSA a iniţiat demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice şi va continua să îşi apere, prin toate mijloacele legale, dreptul asupra sumelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană pe care le furnizează”, a anunțat vineri seară, ROMATSA, într-un comunicat de presă.

Activitatea, în condiții normale

Potrivit sursei citate, activitatea ROMATSA nu a fost afectată, desfăşurându-se în condiţii normale.

„Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu şi în deplină siguranţă, iar zborurile nu sunt afectate”, subliniază oficialii ROMATSA.

Poprirea, în contul datoriei statului român către Pfizer

Compania Pfizer a dat în judecată autorităţile din România şi Polonia pentru că nu au preluat și nu au decontat toate loturile de vaccinuri împotriva Covid-19 comandate. O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, cele două state să preia o livrare de vaccinuri în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), partea României echivalând cu o sumă de aproximativ 600 de milioane de euro.

Instituirea popririi asigurătorii-executorii în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, la finalul lui iunie, viza suma totală de 3.419.721.100,56 lei (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 euro.

ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, în 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Compania precizează că a fost contactată de casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în situaţii similare, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

„EUROCONTROL este organizaţia europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spaţiul aerian al unui stat. În cazul României, aceste sume sunt colectate prin EUROCONTROL şi apoi sunt virate către partea română, prin ROMATSA, pentru serviciile de navigaţie aeriană. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obţinut, într-o instanţă în Belgia, o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România”, explica în iunie ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În luna iulie, ROMATSA şi Ministerul Finanţelor din România au contestat blocarea plăţilor în urma procesului deschis de Pfizer împotriva statului român.

Achiziția de vaccinuri face obiectul unui dosar DNA

Achiziţia de vaccinuri din pandemia face obiectul unei anchete DNA, fostul premier Florin Cîţu, foştii miniştrii ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă şi fostul secretar de stat în MS Andrei Baciu fiind urmăriţi penal pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii consideră că autoritățile au cumparat un număr nepermis de mare de vaccinuri, estimând un prejudiciu de 1 miliard de euro produs bugetului.

„O notificare de deschidere a acestui litigiu a venit în ultimele zile din decembrie. În ultima parte a lunii februarie e un prim termen. România va fi evident reprezentată la acest proces. E vorba de faptul că România a estimat un necesar pandemic pentru doze, însa amendamentul la care compania farmaceutică face referire nu a fost semnat de Ministerul Sănătății și, în consecință, nici nu s-a putut face vreo plată pentru că nu există acele doze încasate de statul român”, declara fostul purtător de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin, în 2024.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirma, în decembrie 2023, în legătură cu vaccinurile anti-Covid, că obligaţiile contractuale asumate de România în prima jumătate anului 2021 produc în continuare efecte şi că speră că se va ajunge la o soluţie negociată cu producătorii acestora.

El a precizat că ”nu are rost să comandăm vaccinuri care nu vor fi folosite”. În octombrie 2023, el declara că sunt şanse să se ajungă la o înţelegere cu unul dintre producătorii de vaccinuri anti-COVID, pentru a se încheia amiabil contractul, dar pentru contractul cu Pfizer încă se caută soluţii, pentru că ”ar trebui să mai luăm 27 de milioane de doze”.

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