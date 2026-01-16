Australia – 4,7 mil. de conturi șterse, după eliminarea minorilor sub 16 ani de pe platformele sociale

Peste 4,7 milioane de conturi de social media deținute de australieni sub 16 ani au fost dezactivate, șterse sau restricționate, în primele zile după intrarea în vigoare a interdicției, pe 10 decembrie, a declarat prim-ministrul australian, Anthony Albanese, relatează The Guardian.

Comisarul pentru siguranță electronică a trimis întrebări fiecărei platforme vizate de interdicție, întrebând câte conturi au fost șterse pentru a respecta legea.

Cele 10 platforme sunt Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok și Reddit.

Guvernul a invocat confidențialitatea comercială pentru a refuza să dezvăluie numărul de conturi afectate pe fiecare platformă, însă Meta a declarat luni că a dezactivat aproape 550.000 de conturi pe Facebook, Instagram și Threads.

Anthony Albanese a declarat că analiza preliminară efectuată de eSafety sugerează că platformele împiedică utilizatorii să dețină conturi.

„Este încurajator faptul că companiile de social media depun eforturi semnificative pentru a respecta legile și a ține copiii departe de platformele lor”, a spus el.

„Schimbarea nu se produce peste noapte. Dar aceste semne timpurii arată că este important să amânăm pentru a face această schimbare.”

Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a declarat că eSafety va examina datele pentru a vedea ce indică acestea cu privire la conformitatea platformelor individuale.

„Am spus de la început că nu ne așteptam la perfecțiune imediat, dar cifrele preliminare arată că această lege are un impact real și semnificativ.”

Soluțiile pentru a păcăli eliminarea, identificate chiar înainte de aplicarea interdicției

Opoziția federală, care a militat pentru această politică înainte ca ea să fie adoptată de guvern, a declarat săptămâna trecută că punerea în aplicare a interdicției a „eșuat”.

„Multe conturi ale utilizatorilor sub 16 ani nu au fost dezactivate, în timp ce altele, care au fost inițial eliminate, au devenit din nou active”, a declarat ministrul comunicațiilor din opoziție, Melissa McIntosh.

„Se creează conturi noi, iar instrumentele de verificare a vârstei pe care guvernul le-a asigurat australienilor că vor fi eficiente s-au dovedit a fi ridicol de ușor de ocolit cu puțin machiaj și o iluminare bună.”

McIntosh a spus că copiii care au pierdut accesul au migrat către alte platforme, precum Yope și Lemon8, argumentând că acestea nu sunt incluse în interdicție.

Interdicția impune tuturor platformelor să evalueze singure dacă interdicția ar trebui să se aplice și lor, iar guvernul a indicat că va contacta alte platforme pentru a solicita conformitatea în cazul în care adolescenții vor migra către aceste platforme.

Unele platforme, precum alternativa X Bluesky, au implementat verificarea vârstei, deși inițial nu erau menționate în lista publicată de guvern.

În timp ce Marea Britanie și alte țări iau în considerare urmarea exemplului Australiei, un nou studiu realizat miercuri, care a urmărit copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani din Marea Britanie, nu a găsit dovezi că utilizarea mai intensă a rețelelor sociale sau jocurile mai frecvente ar crește simptomele de anxietate sau depresie la adolescenți.

Studiul a constatat că utilizarea rețelelor sociale între clasa a 8-a și clasa a 9-a și între clasa a 9-a și clasa a 10-a nu a avut un impact negativ asupra sănătății lor mentale în anul următor.

