Popularitatea investițiilor la bursă, în titluri de stat și în fonduri mutuale a explodat – Creștere de 3 ori în 7 ani – Maximele în cascadă ale BET atrag tot mai mulți investitori

Anul 2025 nu a adus doar randamente spectaculoase pentru investitorii activi la Bursa de Valori București (BVB), ci și o creștere majoră a interesului pentru instrumente financiare de economisire. Asta s-a tradus prin deschiderea a tot mai multor conturi de investiție la brokeri.

Tendința este una multianuală, iar atât numărul conturilor de tranzacționare deschise la brokeri a crescut vertiginos de la pandemie încoace, cât și numărul de investitori fonduri de pensii facultative și în fonduri mutuale – industria de asset management locală a depășit anul trecut pragul de 1 milion de investitori.

Dinamica puternic pozitivă a statisticilor arată că o proporție din ce în ce mai mare din români au trecut dincolo de tradiționalul depozit bancar și au descoperit investițiile financiare. La această dinamică contribuie mai mulți factori:

simplificarea procedurii de deschidere a conturilor și de subscriere în fonduri mutuale,

inflația galopantă din 2021-2022 și menținerea acesteia, la nivel structural, cu mult peste ținta BNR,

creșterea deficitului bugetar și nevoia Guvernului de popularizare a emisiunilor de titluri de stat prin programele Tezaur și Fidelis,

popularizarea investițiilor, inclusiv în criptomonede, prin canalele media și a diverselor canale culturale,

maximele istorice ale indicilor BVB se succed săptămânal/lunar și exercită o atracție la care investitorii individuali rezistă cu greu,

listarea Hidroelectrica ca urmare a vânzării pachetului de 20% deținut de Fondul Proprietatea a atras mulți investitori noi,

randamentele general ridicate pe care le-au livrat acțiunile de la BVB, în ultimii ani, inclusiv grație dividendelor generoase plătite de companiile listate.

În urmă cu 7 ani, conturile de tranzacționare pentru BVB erau sub 100.000. Acum vor depăși 300.000

Românii au fost într-o anumită măsură obligați, odată cu inflația mare din ultimii ani, să găsească metode alternative de economisire, din moment ce tradiționalul depozit bancar livra randamente real negative.

În acest context merită amintit că, înainte de pandemie, în 2018, obiectivul major al conducerii Bursei de Valori București era creșterea numărului de investitori la 100.000. Acum, conform datelor la 9 luni 2025, BVB a ajuns la 274.412 de conturi, în creștere cu 48.355 conturi noi comparativ doar cu finalul lui 2024.

Titlurile de stat și-au dezvoltat în sfârșit o piață secundară – Obligațiunile au devenit o alternativă adevărată la acțiuni, pentru investitorii cu apetit redus de risc

La popularizarea Bursei românești au contribuit masiv și emisiunile și de titluri de stat prin Bursă derulate de Ministerul Finanțelor, reluate în 2019 în mandatul de ministru al lui Florin Cîțu. Apetitul ceva mai redus la risc al investitorilor români se vede în faptul că din cele 274.412 conturi de la BVB raportate de Fondul de Compensare la finele lunii septembrie 2025, un număr de 65.364 conturi (23,82% din numărul total de investitori) deţineau doar titluri de stat emise prin BVB de Ministerul Finanţelor.

Creșterea numărului de investitori și înmulțirea obligațiunilor tranzacționabile la BVB a sprijinit și creșterea lichidității medii zilnice de la BVB, care a ajuns la 68 milioane de lei în 2025 de la 46 milioane de lei în 2018.

În același timp, s-a dezvoltat inerent și piața secundară de la BVB a titlurilor de stat, care rămâne totuși relativ ilichidă (foarte puțin adâncă, fiind puține ISIN-uri active la tranzacționare), mai ales dacă vine un investitor mare care dorește să își lichidizeze deținerile.

Cu toate astea, titlurile de stat de la BVB au devenit o alternativă extrem de relevantă și de căutată la acțiuni, mai ales pentru investitorii persoane fizice cu un grad ridicat de sofisticare. În plus, riscul este teoretic zero (un stat nu dă faliment în propria monedă), spre deosebire de acțiuni – riscul la obligațiuni este limitat la riscul de inflație, de rată de dobândă și de ”pierdere” a unor eventuale raliuri majore pe clasa de acțiuni precum cel record din 2025 (vezi grafic BET – ultima zi pe grafic 05.01.2026).

Numărul conturilor active e mult mai mic – asta explică și lichiditatea medie zilnică încă redusă

Totuși trebuie notat că din numărul total de 274.412 conturi, numărul investitorilor activi este mai redus: la jumătatea lui 2025 existau 139.700 de conturi active la brokeri, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Numărul este totuși în creștere puternică față de finele lui 2023, când existau doar 84.687 de conturi active la brokeri. În același timp, la finele trimestrului trei din 2024, numărul conturilor de clienți activi ai brokerilor a fost de 117.000.

Trebuie notat că un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puţin o tranzacţie în ultimele şase luni. De asemenea, trebuie menționat că informaţiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului şi nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulţi intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.

Peste 400 mld. lei în conturile de la BVB. De 5 ani încoace, Bursa parcurge cea mai performantă perioadă din existența sa

De notat că Bursa a crescut puternic în 2024 și 2025. BET a crescut mai ales în prima parte a anului 2024 – a doua jumătate a lui 2024 a adus o moderare a avansului anual al BET, corecția având loc din cauza rezultatului incert al primului tur al prezidențialelor din 2024, care a fost anulat după ieșirea pe primul loc a candidatului anti-occidental Călin Georgescu.

După trecerea alegerilor prezidențiale repetate din luna mai 2025, cu victoria partidei pro-europene și instalarea unui guvern de largă majoritate pentru reducerea deficitului bugetar am avut un raliu major din final de mai încolo (vezi grafic mai sus).

Asta a dus la o creștere majoră a valorii portofoliilor de la BVB:

investitorii mici, cu portofolii sub 20.000 euro, au fost în septembrie 184.689 la număr. Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 3,89 miliarde de lei, în timp ce portofoliul mediu era, la finalul lunii septembrie 2025, de 4.651 de euro, în creștere de la 3.929 euro la finalul lui 2024;

investorii medii, cu portofolii de peste 20.000 euro, erau în număr de 88.254 în septembrie, un maximum istoric, cu un plus de 28,3% față de finalul lui 2024, când numărul conturilor din această categorie era de 68.784. Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 80,79 miliarde de lei, cu un portofoliu mediu de 212.246 euro, în creștere de la 190.245 de euro la final de 2024;

investitorii mari erau în septembrie 2025 doar 1.469 la număr, cu o valoare medie a portofoliului de 47,95 milioane de euro, în creștere cu 14,8% față de finalul lui 2024. Valoarea cumulată a portofoliilor din aceste 1.469 de conturi era de 329,63 miliarde de lei (+9,47% față de iunie 2025).

Popularitate în creștere și a fondurilor mutuale. Au ajuns în 2025 la peste 1 milion de investitori

În același timp, industria fondurilor de investiții și asset management (administrare de active) din România a încheiat trimestrul al treilea din 2025 cu un număr record de investitori, triplu faţă de 2022, potrivit statisticilor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Evoluția a venit pe același fond de creștere a apetitului fizice pentru investiții financiare, în condițiile creșterii atractivității instrumentelor de economisire-investiție.

Statisticile AAF arată că industria a depăşit pragul de un milion de investitori și a trecut de 53 de miliarde de lei în active aflate sub administrare, un avans ce depăşește cu mult ritmul din anii anteriori.

În total, aproape 250.000 de noi investitori au intrat pe piață doar în ultimul an. Totodată, față de anul 2024, averea acestor investitori în fonduri deschise a crescut anul trecut cu peste 23% și a ajuns la peste 32 de miliarde de lei, grație faptului că maximele istorice ale indicilor BVB se succed săptămânal.

În structură, conform AAF, fondurile de obligațiuni rămân dominante, cu aproape jumătate din piață, dar fondurile de acţiuni au început să câștige teren și au atras în 2025 cu peste 30% mai mulţi investitori decât în 2024.

La rândul lor, fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) au atras peste 152.500 de noi investitori (+18) în primele 11 luni din 2025 față de final de 2024, și au înregistrat o creștere de peste 30% a activelor totale, până la mai mult de 7,1 miliarde de lei (aceasta și ca urmare a profitabilității plasamentelor).

