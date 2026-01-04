Control la Spitalul Judeţean Constanţa: Rogobete cere reevaluarea scutirilor de gardă/ Ministerul pregătește un nou sistem de gărzi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea scutirilor de gardă, după ce managerul unităţii a declarat că aproximativ 70% dintre medici nu efectuează gărzi.

Rogobete a spus că nu contestă existenţa unor afecţiuni medicale reale, dar consideră că o proporţie atât de mare de scutiri „este în afara oricărui cadru normal” şi indică o problemă serioasă de funcţionare.

„Nu generalizez, dar peste 70% înseamnă că lucrurile au degenerat”, a afirmat ministrul, într-o postare pe Facebook, precizând că verificările vor viza strict aspectele medicale şi profesionale.

Ministrul a subliniat că nu poate accepta situaţii în care restricţiile medicale par să existe doar în sistemul public, în timp ce aceeaşi medici pot lucra fără probleme în privat. „Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public”, a declarat Rogobete, arătând că va rămâne ferm faţă de astfel de „fenomene” din sistemul de sănătate.

Ministerul Sănătății pregătește un nou sistem de gărzi, care să ţină cont de nivelul de efort şi responsabilitate

În acelaşi timp, Alexandru Rogobete a recunoscut că problema gărzilor este una reală şi veche, care nu a fost abordată la timp. El a precizat că Ministerul Sănătăţii pregăteşte introducerea, din acest an, a unui nou sistem de gărzi, care să ţină cont de nivelul de efort şi responsabilitate. „Fenomenul există şi nu îl ignor”, a spus ministrul, menţionând că soluţiile vor fi discutate cu profesioniştii şi sindicatele.

Potrivit acestuia, noul sistem va include mai multe tipuri de gardă: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă, care vor fi plătite diferenţiat. De asemenea, este analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore, ca alternativă la cele de 24 de ore, după un model inspirat din practica europeană.

Rogobete a subliniat că gărzile de 12 ore nu vor fi obligatorii şi nu se vor aplica tuturor spitalelor sau specialităţilor. „Va fi o opţiune, acolo unde este fezabil”, a precizat el, arătând că fiecare spital va putea decide, inclusiv diferenţiat pe secţii, ce tip de gardă organizează.

Ministrul estimează că în primul semestru al anului ar putea fi creat cadrul legislativ necesar, cu o implementare treptată.

Un spital județean de urgență nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale neacoperite

Totodată, ministrul a atras atenţia că un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale neacoperite.

„Nu este corect şi nu este etic”, a spus Rogobete, explicând că interesul pacienţilor trebuie să rămână prioritar, indiferent de conflictele interne sau de dificultăţile administrative.

Declaraţiile ministrului vin după ce directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că există medici scutiţi de gărzi care desfăşoară activităţi sportive sau sociale, deşi invocă probleme medicale ce nu le-ar permite să stea mai mult de două ore în picioare.

Managerul a precizat că mulţi dintre aceşti medici sunt tineri, cu vârste sub 50 de ani, şi a reiterat că aproximativ 70% din personalul medical al spitalului nu efectuează gărzi.

Ministerul Sănătăţii urmează să stabilească, în urma controalelor şi reevaluărilor medicale, dacă scutirile acordate sunt justificate şi ce măsuri se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de gardă la nivelul spitalului din Constanţa.

