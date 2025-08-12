Controale în cazul microbuzelor electrice școlare de 200.000 de euro bucata – Dragoș Pîslaru: Neregulile vor fi sesizate Parchetului European

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat marți dimineață că va trimite corpul de control al ministrului pentru a verifica achizițiile de microbuze electrice școlare prin PNRR, respectiv achiziția la preț supraevaluat.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”, a transmis Dragoș Pîslaru, marți dimineață, printr-o postare pe Facebook.

Neregulile vor fi sesizate Parchetului European

Ministrul a mai transmis că va solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE.

„Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a mai transmis ministrul.

România avea alocată suma de 250 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a cumpăra 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată, însă a ajuns să cumpere doar 1.300 de microbuze, la un preț de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), după cum a scris luni ReporterIS.

Conform publicației citate, o firmă din Prahova, Aveuro, deținută de fiul președintei Organizației Județene de Femei a PNL Prahova, a câștigat licitațiile în 60% din județe, inclusiv la Iași. 90% din licitații au avut o singură ofertă admisibilă: Aveuro, celelalte fiind respinse.

Un microbuz trebuia să coste 90.000-100.000 de euro cu tot cu profit. Van-urile E-Transit de la Ford costă, la motorul vândut de Aveuro, 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA).

***