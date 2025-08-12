cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

13 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Controale în cazul microbuzelor electrice școlare de 200.000 de euro bucata – Dragoș Pîslaru: Neregulile vor fi sesizate Parchetului European

Rss
De Vladimir Ionescu

12 august, 2025

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat marți dimineață că va trimite corpul de control al ministrului pentru a verifica achizițiile de microbuze electrice școlare prin PNRR, respectiv achiziția la preț supraevaluat.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”, a transmis Dragoș Pîslaru, marți dimineață, printr-o postare pe Facebook.

Neregulile vor fi sesizate Parchetului European

Ministrul a mai transmis că va solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE.


„Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a mai transmis ministrul.

România avea alocată suma de 250 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a cumpăra 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată, însă a ajuns să cumpere doar 1.300 de microbuze, la un preț de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), după cum a scris luni ReporterIS.

Conform publicației citate, o firmă din Prahova, Aveuro, deținută de fiul președintei Organizației Județene de Femei a PNL Prahova, a câștigat licitațiile în 60% din județe, inclusiv la Iași. 90% din licitații au avut o singură ofertă admisibilă: Aveuro, celelalte fiind respinse.

Un microbuz trebuia să coste 90.000-100.000 de euro cu tot cu profit. Van-urile E-Transit de la Ford costă, la motorul vândut de Aveuro, 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA).

(Citește și: ”Atenție – divergența internă se accentuează, diferențele dintre regiuni cresc în loc să scadă. Va reuși Autostrada Moldovei să atenueze efectul?”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Creșterea TVA la locuințe pune capac la șansa familiilor tinere de-a-și cumpăra o casă și presează în sus prețul chiriilor: de ce au explodat prețurile în ultimii 4 ani? Programul „Noua Casă”, tot mai inaccesibil

 

Adrian Codîrlașu/ Ce sistem de pensii ne dorim să avem?

 

Cum arată Finanțele unei gospodării românești înaintea scumpirilor din 01 august: Cheltuielile cu impozitele și taxele au crescut cu 315,23 lei față de 2024 – Creșteri mari la utilități și sănătate – Veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți