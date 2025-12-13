Amenzi de peste 14 mil. lei în urma controalelor ANPC la peste 1.700 de firme

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 2.029 de amenzi contravenționale, de peste 14,4 milioane de lei, și a dat 776 avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 8 – 12 decembrie, la peste 1.700 de operatori economici.

Comisarii de protecția consumatorilor au oprit, de asemenea, definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei, dar și temporar de la comercializare unele unor produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 38 operatori economici.

Printre principalele neconformități constatate au fost:

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri;

neconcordanțe între țara de origine indicată pe eticheta de raft și cea înscrisă pe ambalajul produsului;

produse de panificație și brutărie cu diferențe de gramaj;

lipsa mijloacelor de măsurare; paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător;

lipsa informării corecte, complete și precise a consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare, etc.

