cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

13 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Amenzi de peste 14 mil. lei în urma controalelor ANPC la peste 1.700 de firme

Rss
De Vladimir Ionescu

13 decembrie, 2025

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 2.029 de amenzi contravenționale, de peste 14,4 milioane de lei, și a dat 776 avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 8 – 12 decembrie, la peste 1.700 de operatori economici.

Comisarii de protecția consumatorilor au oprit, de asemenea, definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei, dar și temporar de la comercializare unele unor produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 38 operatori economici.


Printre principalele neconformități constatate au fost:

  • comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri;

  • neconcordanțe între țara de origine indicată pe eticheta de raft și cea înscrisă pe ambalajul produsului;

  • produse de panificație și brutărie cu diferențe de gramaj;

  • lipsa mijloacelor de măsurare; paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

  • nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător;

  • lipsa informării corecte, complete și precise a consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare, etc.

(Citește și: ANPC a dat amenzi de 200 de mii de lei în urma controlalelor la târgurile de Crăciun)

****

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

ANPC a dat amenzi de 200 de mii de lei în urma controlalelor la târgurile de Crăciun

Protecția Consumatorilor: Amenzi de peste 1,5 mil. lei după controale la 570 de IFN-uri

3000 de apartamente noi oprite de la vânzare de ANPC – dezvoltatori imobiliari nu respectau legea privind suprafața utilă

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți