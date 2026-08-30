Controale ANPC în benzinării – este verificată respectarea noilor reglementări

ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate, a anunțat instituția sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

„Autoritatea, împreună cu colegii noștri, pe baza unor raportări și baza unor situații, verificăm pe o perioadă de trei lui adaosul practicat, care nu poate fi modificat odată practicat, el rămâne în contabilitatea unități și în evidențele fiscale și în gestiunea unității. Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025. Concluzia este foarte simplă: dacă practică un adaos mai mare decât în anul 2025, operatorul economic este pasibil de amendă”, a explicat președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, la B1TV.

Anterior, ANPC anunțase demararea în octombrie a unei analize a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, raportată la o perioadă de 3 luni, răstimp în care operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție, lunar, informațiile privind adaosul comercial practicat.

„În cazul constatării unor astfel de încălcări, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei, cu plata integrală a amenzii. De asemenea, potrivit art. 17 din Legea nr. 162/2026, este prevăzută cooperarea între autoritățile competente”, a comunicat ANPC.

Reamintim că benzinăriile au voie să majoreze prețul carburanților cel mult o singură dată pe zi.

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