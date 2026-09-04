cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

4 septembrie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Amenzi de 3,6 mil. lei, 12 unități închise temporar – bilanțul unei săptămâni de controale ANPC

Rss
De Vladimir Ionescu

4 septembrie, 2026

Echipele de control ale ANPC au dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei și au închis temporar 12 unităţi, în urma controalelor efectuate în această săptămână, la peste 1.300 de agenți economici.

Printre cele mai numeroase nereguli descoperit se numără comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, servicii prestate în spaţii neautorizate şi vânzare de produse expirate.

Bilanțul

  • În perioada 31 august – 4 septembrie, acţiuni de control la 1.322 de operatori economici la nivel naţional. 

  • În urma neregulilor au fost date 826 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei şi 411 avertismente.

  • Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 12 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de aproape 100.000 de lei. 

  • A fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 12 operatori economici. 

Principalele neconformităţi

  • comercializarea unor produse depreciate calitativ;

  • nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare şi transport recomandate de producător, pentru produsele alimentare;

  • comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare necesare unei informări corecte, complete şi precise;

  • preluarea incorectă sau incompletă a informaţiilor obligatorii pe ambalaje; comercializarea unor produse neconforme sau expirate.

Alte nereguli descoperite au fost: practici comerciale incorecte;informare înşelătoare; nerespectarea prevederilor legii nr. 162/2026, privind modificarea preţurilor la carburanţi; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurităţi, depuneri de grăsime şi reziduuri alimentare.

(Citește și: )

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți