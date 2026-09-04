Amenzi de 3,6 mil. lei, 12 unități închise temporar – bilanțul unei săptămâni de controale ANPC

Echipele de control ale ANPC au dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei și au închis temporar 12 unităţi, în urma controalelor efectuate în această săptămână, la peste 1.300 de agenți economici.

Printre cele mai numeroase nereguli descoperit se numără comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, servicii prestate în spaţii neautorizate şi vânzare de produse expirate.

Bilanțul

În perioada 31 august – 4 septembrie, acţiuni de control la 1.322 de operatori economici la nivel naţional.

În urma neregulilor au fost date 826 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei şi 411 avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 12 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de aproape 100.000 de lei.

A fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 12 operatori economici.

Principalele neconformităţi

comercializarea unor produse depreciate calitativ;

nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare şi transport recomandate de producător, pentru produsele alimentare;

comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare necesare unei informări corecte, complete şi precise;

preluarea incorectă sau incompletă a informaţiilor obligatorii pe ambalaje; comercializarea unor produse neconforme sau expirate.

Alte nereguli descoperite au fost: practici comerciale incorecte;informare înşelătoare; nerespectarea prevederilor legii nr. 162/2026, privind modificarea preţurilor la carburanţi; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurităţi, depuneri de grăsime şi reziduuri alimentare.

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