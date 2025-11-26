ANAF intră peste siteurile de adulți – 103 persoane vizate pentru nedeclararea a peste 64 mil. lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse laa 103 persoane fizice care au obţinut venituri nefiscalizate din realizarea de conţinut video.

În perioada 2023 – 2024, respectivele persoane au obținut însumat 64,25 milioane lei, venituri nedeclarate și nefiscalizate, din activități pe platformele OnlyFans şi LiveJasmine, site-uri pentru adulți și operate de Fenix International şi JWS International, conform ANAF.

Alte 384 de persoane fizice, creatori de conţinut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

”Acţiunea se înscrie în seria controalelor ţintite privind veniturile obţinute din activităţi online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant. ANAF depune eforturi consistente pentru reducerea gradului de neconformare fiscală în toate domeniile cu risc fiscal ridicat”, precizează instituţia.

”Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât şi de direcţiile regionale. Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităţilor fiscale”, anunţă ANAF.

În urma evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligaţii suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS şi CASS aferente sumelor nedeclarate.

Statistica verificărilor:

Persoanele verificate sunt atât femei, cât şi bărbaţi, cu vârste între 20 şi 49 de ani.

Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menţionată.

