Controale ANAF la firme care au cumpărat bunuri de lux și care au amenajat spații de agrement – verifică dacă deducerea cheltuielilor este justificată

ANAF lansează controale punctuale la societățile comerciale care au achiziționat bunuri de lux sau au realizat investiții în amenajări de agrement fără o justificare legată de activitatea lor economică.

Selectarea firmelor care vor fi controlate se va face pe baza declarațiilor depuse la fisc, explică ANAF.

Inspectorii fiscali vor analiza dacă bunurile de lux înregistrate pe firmă sunt folosite pentru generarea de venituri impozabile sau dacă sunt utilizate în scop personal de către asociați, administratori ori persoane apropiate.

„Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de societăți vor fi verificate în același mod, cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor. În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei”, a comunicat ANAF.

Selectarea firmelor verificate are la bază corelarea datelor din declarațiile fiscale, fișierele SAF-T (D406) și sistemul RO e-Factura. Inspectorii vor urmări încadrarea achizițiilor în obiectul de activitate, deductibilitatea cheltuielilor (amortizare, întreținere, combustibil, reparații), deductibilitatea TVA și încadrarea fiscală a avantajelor acordate persoanelor fizice, a mai comunicat ANAF.

A.N.A.F. precizează că nu toate achizițiile de acest tip impun risc fiscal. Societățile care desfășoară efectiv activități în scopul investițiilor derulate (precum cele de turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive și altele asemenea) pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor.

Conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor stabilite în urma unui control.

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