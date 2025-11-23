80 de firme din HoReCa, în vizorul ANAF. Președintele Fiscului: Controalele din ultimele luni au crescut cu 20% încasările la buget provenite din acest sector

Încasările la buget din impozitele și taxele companiilor ce activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20%, ca urmare a acțiunilor ANAF, a declarat președintele instituției, Adrian Nica (foto).

Acesta a anunțat că alte 80 de controale tematice urmează să fie făcute la firme din această industrie.

”Urmare a acţiunilor noastre în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni cu 20 la sută. Dacă e mult sau puţin nu vreau să comentez eu, dar acţiunile noastre continuă. Colegii mei de la Antifraudă au anunţat că vor fi vizate 80 de companii din industria HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară”, a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, preşedintele ANAF, Adrian Nica.

Firmele cu probleme din acestor sector sunt monitorizate

”Avem şi un exemplu cu o astfel de firmă care a cumpărat marfă, să spunem, de 100 de lei şi a reuşit minunata performanţă să vândă doar de 20 de lei. Toate aceste persoane vor fi vizitate de structurile anti-fraudă şi se vor lua măsuri”, a spus Adrian Nica.

Întrebat dacă în urma controalelor la marii contribuabili nivelul încasărilor a crescut, Adrian Nica a răspuns afirmativ, fără însă a preciza la cât se ridică această creştere.

”Încasările au crescut, iar planul ANAF a fost depăşit. Orice cifră peste plan este o mare realizare”, a adăugat preşedintele ANAF.

