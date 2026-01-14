Miză mare în industria chimică: Romgaz acuză ”presiuni publice” și spune că nu poate accepta orice preț pentru cumpărarea Azomureș. Producătorul de gaz a trimis o scrisoare indicativă cu un interval de preț

Romgaz (SNG) anunță că nu a formulat încă o ofertă angajantă pentru activele Azomureș, dar a elaborat și transmis o scrisoare indicativă cu un interval de preț, tranzacția fiind condiționată de acceptarea acestuia pentru inițierea unor negocieri extinse.

Compania de stat producătoare de gaze naturale este în discuții de mai multe luni pentru achiziția activelor Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa.

Precizările Romgaz vin după ce conducerea Azomureș a transmis luni un comunicat prin care anunța trimiterea în șomaj tehnic a circa 600 de angajați, compania acuzând direct Romgaz pentru ”incertitudinea prelungită privind aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung” și ”lipsa progreselor în procesul de achiziție anunțat public anterior, care implică compania de stat Romgaz”.

Directorul Azomureș declara că ”amânarea luării deciziilor pentru a asigura viitorul Azomureș nu este o opțiune neutră”.

Ce spune Romgaz: Nu acționăm și nu realizăm formalități corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terț vânzător

Romgaz transmite că ”informarea de presă a Azomureș în raport cu ROMGAZ nu poate conduce la sensibilizare, în sensul acceptării oricărui preț pentru o astfel de tranzacție”.

Totodată, compania de stat spune că deciziile sale sunt luate exclusiv în baza procedurilor corporative și a legislației aplicabile, fără a fi influențate de presiuni publice, menținând în același timp deschiderea pentru un dialog constructiv cu Azomureș și analizând, în paralel, și alte oportunități de investiții în industria îngrășămintelor chimice din România.

”ROMGAZ nu acționează și nu realizează formalități corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terț vânzător. ROMGAZ își desfășoară demersurile corporative cu rigoare și echilibru, asigurându-se că nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei.

Pentru o corectă informare, ROMGAZ face precizarea că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției”, a transmis Romgaz.

Compania mai precizează că ”tranzacțiile complexe precum achiziția activelor Azomureș trebuie negociate și fundamentate de ROMGAZ conform procedurilor corporative și legislației aplicabile, înainte de supunerea unei astfel de tranzacții spre aprobarea organelor corporative competente”.

”În cazul în care reprezentanții Azomureș doresc, rămânem deschiși unui dialog onest și coerent pentru a negocia și fundamenta, conform procedurilor corporative și legislației aplicabile, achiziția activelor Azomureș. În contextul dat de informarea de presă a Azomureș, vom informa piața de capital dacă astfel de negocieri între părți vor începe efectiv și, ulterior, vom informa și asupra rezultatelor acestor negocieri.

În același timp, ROMGAZ va analiza și orice altă oportunitate de a investi într-un proiect în industria îngrășămintelor chimice pe piața din România.

ROMGAZ, companie deținută majoritar de statul român, continuă să realizeze proiectele strategice și să contribuie semnificativ la securitatea energetică a României”, a mai transmis Romgaz.

