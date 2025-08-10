Contrapropunere Ucraina – UE la planul lui Putin de încetare a focului: schimb reciproc de teritorii cu Rusia – garanții de securitate pentru orice concesie teritorială din partea Kievului

Ucraina și aliații săi europeni au răspuns la planul de încetare a focului al lui Vladimir Putin cu o contrapropunere care trebuie să servească drept cadru pentru ca viitoarele discuții între președintele rus și omologul său american, Donald Trump, să poată avansa.

Potrivit NBC News, liderul de la Casa Albă ia în calcul să îl invite pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Putin de pe 15 august.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă de peste trei ani pentru libertatea și securitatea lor. Europenii vor fi, de asemenea, parte integrantă a soluției, deoarece aceasta privește securitatea lor”, a scris sâmbătă președintele francez, Emmanuel Macron, pe rețelele de socializare, la finalul unei zile în care s-a conturat o contrapropunerea a Kievului și a aliațior săi europeni la planul lui Putin de încetare a focului.

În esență, oficialii ucraineni și cei europeni au decis să respingă propunerea Rusiei ca Ucraina să cedeze zonele din regiunea Donețk pe care le controlează în schimbul unui armistițiu, scrie Wall Street Journal. Propunerea europeană include cerința ca armistițiul să fie instaurat înainte de a se lua orice alte măsuri. De asemenea, în contrapropunerea agreată se precizează că schimbul de teritorii poate avea loc numai în mod reciproc, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina se retrage din anumite regiuni, Rusia trebuie să se retragă din altele.

Un aspect crucial al planului european, care a fost prezentat vicepreședintelui american JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio, trimisului special al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, și emisarului Steve Witkoff, este că orice concesie teritorială din partea Kievului trebuie să fie garantată de garanții de securitate ferme, inclusiv posibila aderare a Ucrainei la NATO. În cadrul întâlnirii cu Vance, din Marea Britanie, oficialii europeni au reiterat că viitorul Ucrainei nu poate fi discutat fără Ucraina. Indiferent de ce se va întâmpla la Washington, Europa va continua să furnizeze Ucrainei arme și fonduri, a declarat un înalt oficial european.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, este cel care l-a sunat pe Trump, sâmbătă după-amiază, pentru a-i prezenta inițiativa europeană. „Europa este unită alături de Ucraina. Vom continua să colaborăm strâns cu președintele Trump și cu Statele Unite”, a scris Stubb pe rețelele de socializare.

Planul lui Putin a stârnit o undă de șoc

Potrivit oficialilor informați cu privire la propunerea prezentată de Witkoff la Moscova, Putin ar fi declarat că ar fi de acord cu un armistițiu în schimbul cedării de către Ucraina a aproximativ o treime din regiunea Donețk din estul țării, care se află încă sub controlul Kievului. Linia frontului ar rămâne neschimbată în restul regiunii, inclusiv în regiunile Zaporijia și Herson, pe care Rusia le revendică tot ca fiind ale sale.

Putin a anexat aceste trei regiuni și o a patra, Lugansk, care este aproape în totalitate ocupată de Moscova, după referendumuri frauduloase organizate în 2022. Unii dintre oficialii europeni au declarat sâmbătă că, dacă Ucraina ar ceda întreaga regiune Donețk, Rusia ar trebui să se retragă din părțile ocupate din Zaporizhzhia și Herson, în sud.

Planul i-a șocat pe Zelenski și pe liderii europeni. El l-a descris, după conversația de sâmbătă cu premierul britanic Keir Starmer, ca „un plan de a reduce totul la discutarea imposibilului” și a afirmat că Ucraina nu va ceda teritoriul său nimănui. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni încă o dată. Cu toții avem nevoie de un sfârșit real al războiului și de o bază de securitate fiabilă pentru Ucraina și alte națiuni europene”, a reiterat liderul de la Kiev, referindu-se la garanțiile pe care Kievul le cere pentru o încheiere negociată a conflictului.

Referindu-se la o convorbire telefonică avută cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, președintele Ucrainei a declarat că amândoi sunt de acord că nu a existat nicio schimbare în comportamentul Rusiei până în prezent, în pofida expirării, vineri, a ultimatumului pe care Trump i l-a dat Moscovei de a face un pas spre încheierea conflictului. „Rușii continuă să refuze să oprească masacrele, continuă să investească în război și continuă să promoveze ideea schimbului de teritoriu ucrainean cu teritoriu ucrainean, cu consecințe care garantează doar o poziție mai favorabilă Rusiei pentru reluarea războiului”, a declarat Zelenski.

Mesajul oficial al Europei pentru Donald Trump

Sâmbătă seara, liderii Regatului Unit, Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei și Finlandei, precum și președintele Comisiei Europene, au dat publicității o declarație comună în care afirmă că drumul spre pace nu poate fi decis fără Ucraina.

„Salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt uciderilor din Ucraina, de a încheia războiul de agresiune al Federației Ruse și de a instaura o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina. Suntem convinși că numai o abordare care combină diplomația activă, sprijinul acordat Ucrainei și presiunea exercitată asupra Federației Ruse pentru a pune capăt războiului ilegal pe care îl poartă poate avea succes. Suntem pregătiți să sprijinim aceste eforturi pe plan diplomatic, precum și prin menținerea sprijinului nostru militar și financiar substanțial acordat Ucrainei”, se arată în declarația liderilor europeni.

