Contractul de închiriere pentru Sadu II a fost semnat – US Ballistic investește 25 mil. $ pentru a produce muniție NATO. Ce câștigă fabrica și statul din această afacere

Contractul de închiriere pentru Sadu II a fost semnat marți, astfel încât pe această platformă urmează să fie dezvoltată o capacitate modernă de producție pentru muniție de 155 mm, standard NATO, cu potențialul de a crea sute de locuri de muncă și oportunități pentru economia din Gorj, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

„România și industria de apărare trebuie să producă din nou, mult și bine. La Sadu II trecem de la planuri la rezultate certe. Înainte creșteau copaci, acum s-a semnat un contract și va începe producție efectivă”, a notat Darău, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De aproape 20 de ani, pe platforma Sadu II din Bumbești-Jiu nu mai era nicio activitate și nu se mai producea nimic.

Beneficiile – 1,3 mil. euro chirie anuală, investiții de 25 mil. euro

Spațiul închiriat de americani are 550.000 de metri pătrați, infrastructură industrială neutilizată în prezent.

Avantajele pentru Uzina Sadu și pentru stat:

Uzina Mecanică Sadu plătea aproximativ 500.000 de euro în fiecare an pentru taxe, impozite și pază, acum obține aproximativ 1,3 milioane de euro chirie anual, plătită în avans și indexată anual cu inflația

costurile cu taxele, impozitele și paza sunt preluate de chiriaș

25 de milioane de dolari investiți în primii cinci ani în infrastructura platformei

alte zeci de milioane de dolari pentru tehnologie și echipamente

investițiile realizate în infrastructură rămân UM Sadu la finalul contractului

Sadu rămâne în proprietatea statului

Sadu II va rămâne în proprietatea statului român și că va începe se producă plusvaloare, a mai explicat ministrul.

„Un lucru trebuie spus foarte clar: Sadu II nu se vinde. Rămâne o entitate a statului român. Doar că, în loc să ne coste, începe să producă valoare. Pe această platformă urmează să fie dezvoltată o capacitate modernă de producție pentru muniție de 155 mm, standard NATO, cu potențialul de a crea sute de locuri de muncă și oportunități pentru economia din Gorj – inclusiv prin colaborare și eventual leasing de personal cu Sadu. România nu trebuie să fie doar cumpărător de muniție și tehnică militară. Trebuie să fim și producători. Să atragem capital, tehnologie și know-how. Să repunem în funcțiune activele industriale pe care statul le deține. Să reconstruim industria românească de apărare”, a transmis ministrul.

Irineu Darău a data asigurări că „de acum înainte, vom urmări ca obligațiile asumate să fie respectate, investițiile să fie făcute și producția să înceapă”.

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