Contractele futures pentru gaze cresc în Europa pe măsură ce se apropie termenul limită pentru bombardarea Iranului

Contractele futures europene pentru gaze naturale au deschis în creștere marți, în timp ce piețele așteaptă evoluțiile din Iran după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu escaladarea și atacurile asupra centralelor electrice și podurilor iraniene dacă nu se ajunge la un acord și Strâmtoarea Ormuz nu se deschide până la ora 20:00, ora estică, astăzi.

Contractele cu livrare în mai la TTF Amsterdam – Olanda, referința europeană pentru prețul gazelor, au deschis marți în creștere cu 3%, prețurile urcând la peste 50 de euro/MWh.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Ormuz care a blocat aproximativ 20% din fluxurile globale de GNL, prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au crescut cu aproximativ 55%. Pe 27 februarie, cu o zi înainte ca SUA și Israelul să înceapă bombardarea Iranului, contractele futures la o lună se tranzacționau la 32 de euro pe MWh.

În Europa, depozitele de înmagazinare a gazelor naturale sunt golite până la cele mai joase niveluri din ultimii ani la finele sezonului rece, ceea ce va face deosebit de dificil reumplerea lor în primăvară-vară deoarece prețurile pe piața spot pentru GNL au crescut puternic.

Asia primea aproximativ 85% din cantitatea de GNL care tranzita în mod obișnuit Strâmtoarea Ormuz, în timp ce expunerea directă a Europei la aprovizionare este mult mai mică, de aproximativ 15%, însă creșterea bruscă a prețurilor amenință să deraieze sezonul de refacere a depozitelor.

Niciun vas încărcat cu GNL nu a tranzitat Strâmtoarea Ormuz de peste o lună. Prețurile gazelor ar putea crește și mai mult dacă războiul escaladează și va fi atacată infrastructura critică iraniană care va duce la represalii iraniene și la continuarea blocajului din Strâmtoarea Ormuz.

„Întreaga țară poate fi eliminată într-o singură noapte – și acea noapte ar putea fi mâine noapte”, a declarat președintele Trump, referindu-se la Iran, la o conferință de presă a Casei Albe de luni seară.

***