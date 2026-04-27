Șeful USR: ”România mai are 33 de zile să încheie contractele din programul SAFE – Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România”

Preşedintele USR Dominic Fritz a afirmat că, la consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele pro-europene, va solicita „responsabilitate” în condiţiile în care în 33 de zile trebuie încheiate contractele din programul SAFE.

„Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moţiuni de cenzură, nici cu blocaje în parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor”, a transmis Fritz, citat de News.ro.

Liderul USR a amintit că programul SAFE nu înseamnă doar creşterea gradului de securitate şi o înzestrare „mult aşteptată” a Armatei Române, ci şi mii de locuri de muncă noi şi „oportunităţi reale pentru industria românească”.

„Echipa de negociere s-a mişcat foarte bine şi suntem aproape de finiş – vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României şi a Europei. De aceea, astăzi, la Cotroceni, voi cere încă o dată responsabilitate. Negocierile nu sunt încă închise. Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moţiuni de cenzură, nici cu blocaje în parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor”, a transmis luni dimineaţă Dominic Fritz.

Liderul USR a susținut că actuala perioadă este „cel mai prost moment pentru jocuri politice”.

„SAFE este un program de patriotism. Miniştrii USR vor duce mandatul lor mai departe, pentru securitatea României şi a fiecărui cetăţean român”, subliniază Fritz.

