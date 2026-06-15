Grecii care aduc LNG american în Europa vor să încheie contractele pentru aprovizionare în România până la sfârșitul verii

Semnarea unor contracte pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) pe termen lung cu producătorii americani devine din ce în ce mai dificilă din cauza crizei din Orientul Mijlociu, a declarat pentru Bloomberg șeful consorțiului Atlantic SEE LNG Trade, Alexandros Exarchou, potrivit portalului grec Energy Press, citat de Rador.

Alexandros Exarchou (foto) este un personaj-cheie în afacerea gazelor lichefiate americane. El este directorul general al AKTOR și președintele Atlantic SEE, o compania mixtă formată de companiile grecești DEPA Commercial (furnizorul și traderul de gaze naturale controlat de statul grec) și AKTOR. Atlantic SEE are un parteneriat cu consorțiul american Venture Global, care aprovizionează Europa cu LNG american.

Grecul care importă LNG american spune vrea să încheie negocierile pentru aprovizionarea în România până la sfârșitul verii

Atlantic SEE este practic intermediarul între producătorii americani de GNL și companiile europene care vor să cumpere aceste gaze. Compania mixtă a semnat în noiembrie anul trecut un acord de vânzare-cumpărare de LNG pe 20 de ani cu producătorul american de profil Venture Global, care stipulează importul a 4 miliarde de metri cubi de LNG anual, începând din 2030. Cea mai mare parte a acestui volum va fi direcționată către țări vecine, inclusiv 1 miliard de metri cubi pentru Albania și 0,5 miliarde de metri cubi pentru Bosnia și Herțegovina.

Totodată, agenția internațională de presă subliniază că societatea urmărește să finalizeze negocierile cu România până la sfârșitul verii. Asta va aduce totalul acordurilor de aprovizionare la 3,7 miliarde de metri cubi pe an, a declarat Exarchou, care este și președinte și CEO al AKTOR. Atlantic SEE nu a semnat până acum mari contracte de aprovizionare în România.

Dacă acordurile cu Bulgaria și Ucraina vor fi încheiate mai târziu în acest an, Atlantic SEE va urmări contracte suplimentare de LNG din SUA, majorând livrările totale până la 8 miliarde de metri cubi. Compania explorează, de asemenea, posibile acorduri de aprovizionare cu țări precum Serbia, Croația și Macedonia de Nord.

Efortul Greciei de a securiza acorduri pentru LNG american coincide cu eliminarea treptată de către Uniunea Europeană a importurilor de gaze naturale rusești până la finalul acestui an

Deși acordul cu Venture Global protejează Atlantic SEE de volatilitatea pieței, comentează Bloomberg, prețul contractelor pe 20 de ani a crescut semnificativ, potrivit lui Alexandros Exarchou. „Discutăm cantități suplimentare cu diverși furnizori americani”, a declarat CEO-ul, estimând că prețurile de pe piața spot vor crește semnificativ din septembrie.

Conform explicațiilor acestuia, concurența dintre Europa și Asia s-a intensificat, iar producătorii americani sunt acum mai puțin dispuși să semneze contracte pe 20 de ani, cum ar fi cele pe care Atlantic SEE LNG Trade le urmărește pentru a extinde rolul Greciei în regiune.

”Producătorii sunt mai reticenți în a se angaja pentru un anumit preț pe o perioadă lungă de timp. Este o situație diferită față de acum șase luni, când urmăreau astfel de acorduri pe termen lung”, a declarat Alexandros Exarchou pentru Bloomberg. Ba chiar unele companii americane oferă și stimulente pentru a reduce durata contractelor deja semnate.

Alexandros Exarchou a avertizat, de asemenea, că Uniunea Europeană nu a adoptat încă măsuri țintite pentru limitarea riscurilor privind adecvarea aprovizionării în această iarnă, în condițiile în care regiunea încearcă să își refacă pe timpul verii rezervele reduse de gaze naturale.

Analiză Asociația Energia Inteligentă: România face ruta Coridorului Vertical necompetitivă prin tariful mare de transport

O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, directorul Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată că România are aproximativ 58% din costul total de transport al Coridorului Vertical (50% în cazul discounturilor). Asta înseamnă un lucru simplu, anume că România face ruta necompetitivă.

”Energia este securitate militară indirectă. România poate deveni: ruta de acces la piețele Europei Centrale, rută pentru Ucraina și Moldova. Dar cel mai important poate deveni stabilizator pentru Balcani. Pentru Washington, asta înseamnă: Un aliat care produce securitate, nu consumă securitate. Dar realitatea e că România este segmentul care rupe ruta: costul transportului pe ruta GR→BG→RO→HU ajunge în baza ordinelor ANRE la aproximativ 5,43 €/MWh”, arată Chisăliță.

Potrivit acerstuia, distribuția costului (de transport) este esențială:

DESFA Grecia: cca 0,87 €/MWh (cu discount de 25% este de 0,65 €/MWh)

Bulgaria: cca. 1,38 €/MWh (cu discount de 25% este de 1,11 €/MWh)

România cca. 3,18 €/MWh (cu discount de 50% este de 1,77 €/MWh)

”România are aproximativ 58% din costul total de transport al Coridorului vertical (50% în cazul discouturilor). Asta înseamnă un lucru simplu și dur: România face ruta necompetitivă. Discountul Conform datelor prezentate de ICIS Coridorul Vertical este cea mai scumpă rută interțări de transport gaze naturale din Europa și asta după ce s-a aplicat un discount de România și Bulgaria”, notează Chisăliță, care punctează că tariful mare ridică prețul importului prin această rută.

Potrivit lui Chisăliță, un cost total de transport prin România de 1.5 €/MWh schimbă jocul: La 1,5 €/MWh LNG-ul american devine tranzacționabil în Ungaria, în timp ce Ucraina capătă o alternativă viabilă post-război și coridorul vertical capătă volum real (5 miliarde de metri cubi/an).

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