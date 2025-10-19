Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi, semnat – 1,7 mld. euro, fără TVA

Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe (SRU) Iaşi, în valoare de 1,7 miliarde de lei (fără TVA), a fost semnat vineri, după un an și jumătate de procese în urma cărora instanța a confirmat definitiv atribuirea lucrărilor către asocierea condusă de grupul turcesc CCN.

Lucrările pregătitoare au fost finalizate în primăvara acestui an, iar construcția propriu-zisă este estimată să înceapă în 2026, cu termen de finalizare în 2030.

Costul total al proiectului se ridică la 3,23 miliarde de lei, sumă asigurată printr-un mix de surse: un împrumut de la Banca Europeană de Investiții, contribuții guvernamentale și fonduri europene (aproape 370 de milioane de lei).

Spitalul va fi ridicat în zona Moara de Vânt a municipiului Iaşi, suprafaţa construită fiind de peste 200.000 de metri pătraţi.

Unitatea medicală va avea 850 de paturi, 20 de săli pentru operaţii şi va include şase centre clinice.

Clădirea va fi dotată cu heliport şi va fi structurată pe nouă niveluri, respectiv două la subsol, parter, cinci etaje şi etaj tehnic.

Contractul, disputat în instanță

Proiectul poate fi demarat, după ce Curtea de Apel București a validat definitiv rezultatul licitației și a pus capăt unui an și jumătate de contestații și procese.

Licitația pentru ridicarea SRU Iași a început în februarie 2024, fiind organizată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate (ANDIS).

Inițial, asocierea condusă de Bog’Art, din care făcea parte și firma ieșeană Conest, fusese desemnată câștigătoare.

Oferta turcilor, mai ieftină cu aproximativ 80 de milioane de lei, a fost însă respinsă ca neconformă, ceea ce a dus la o serie de contestații și reevaluări.

În iunie 2025, ANDIS a reevaluat dosarele și a schimbat rezultatul, desemnând CCN câștigător.

Bog’Art a contestat decizia la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și apoi la Curtea de Apel București, însă ambele instituții au menținut rezultatul în favoarea constructorului turc.

****