Video / Nou contract prin SAFE pentru Autostrada Unirii (A8) – CNIR a semnat pentru construcția Lotului 3 Lețcani -Iași

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a semnat vineri un nou contract cu finanțare prin Programul SAFE: tronsonul 3 al Autostrăzii ,,Unirii”-A8.

Constructorul tronsonului 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași) este compania spaniolă FCC Construccion, iar contractul de proiectare și execuție are o valoare de 3,93 miliarde lei, fără TVA. CNIR a primit 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 Lețcani – Iași de pe Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni.

”Este un constructor cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania și cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenția tuturor antreprenorilor că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale. Odată cu Ordinele de începere așteptăm o planificare corespunzătoare a lucrărilor. Fiecare contract semnat pentru Autostrada A8 întărește dimensiunea europeană și valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăși granițele României”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Acest segment de autostradă va funcționa ca o centură la standarde europene în zona de nord a municipiului, proiectul având un grad ridicat de complexitate tehnică:

-18 poduri și pasaje

-6 tunele și un centru de monitorizare tunel

-2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări.

”Aceste obiective de infrastructură nu reprezintă meritul unei singure echipe, ci rezultatul eforturilor conjugate ale profesioniștilor din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, modernizarea prin construirea drumurilor de mare viteză fiind interesul nostru comun. Dezoltarea Autostrăzii A8 în județul Iași înseamnă mai mult decât infrastructură: înseamnă conectare și mobilitate la standarde europene, recuperarea decalajelor de dezvoltare între regiunile istorice și o investiție majoră pentru securitatea României”, mai transmite CNIR.

