Contract record la Cupru Min, cu Glencore

Cupru Min Abrud, societate care exploatează zăcământul de la Roșia Poieni, unde se află 60% din rezervele de cupru ale țării, a anunțat că noul contract convenit în urma licitației pentru vânzarea a 45.000 de tone de concentrat de cupru, îl depășește cu aproape 6 milioane de dolari pe cel aflat în derulare, care era cel mai bun din istoria companiei.

”Un nou contract record. Cupru Min și-a depășit propria performanță: noul contract, convenit în urma licitației cu gigantul mondial Glencore, îl depășește cu 5,9 mil. $ pe cel aflat în derulare, care era cel mai bun din istoria companiei” se arată într-un comunicat de pe pagina de Facebook a companiei.

Glencore are sediul în Elveția și este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de materii prime și materiale rare.

Astfel, contractul din 2026 pentru livrarea a 45.000 tone/an de concentrat de cupru va stabili un nou record pentru Cupru Min.

”Această îmbunătățire a recordului anterior ne dă speranțe pentru viitorul marii familii Cupru Min. Valoarea contractului, în contextul creșterii cererii mondiale de cupru, ne oferă o stabilitate financiară și securizează locurile de muncă ale colegilor noștri. Totodată ne dă speranțe că putem deveni un pol al mineritului sustenabil în România, cu perspective mai largi pe piețele internaționale”, a declarat directorul general al Cupru Min, Mircea Goia.

Șase firme la licitație

Reprezentanții Cupru Min au precizat, marți, pentru Agerpres, că la licitație au participat șase firme, respectiv Transamine, Werco Trade, Mercuria Energy, Glencore, IX Metals și Trafigura. Potrivit acestora, până la semnarea contractului, care este programată pentru luna februarie, fără acordul firmei elvețiene nu poate fi făcută public valoarea acestuia.

”Prețurile cuprului au crescut cu 50% în ultimul an, depășind 13.000 dolari/tonă la Bursa de Metale din Londra, mult peste pragul de 11.000 de dolari care justifică de obicei deschiderea de noi exploatări”, mai arată cei de la Cupru Min.

Societatea din Alba a organizat, în toamna trecută, o licitație deschisă pentru vânzarea cantității de 45/000 de tone de concentrat de cupru uscat. Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Durata contractului este de 12 luni.

La Cupru Min, companie din domeniul mineritului neferos care are ca acționar unic statul român, lucrează în prezent 600 de oameni.

Concentratul extras de Cupru Min este dintr-un zăcământ de tip porfiric, care, pe lângă cupru, conține și alte metale.

****