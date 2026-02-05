ProInfrastructura: Una dintre firmele din asocierea care a câștigat contractul pentru Centura Metropolitană a Clujului n-a participat la licitație – contractul, suspendat; au fost sesizate DNA și Comisia

Primăria Cluj Napoca a suspendat contractul de lucrări pentru centura Metropolitană a municipiului, fără însă a explica motivul, ci doar menționând că „firmele care au câștigat lucrarea ar avea o dispută juridică”. Asociația Proinfrastructura a descoperit că demersul are o explicație penală – una dintre firmele din asocierea care a câștigat contractul de lucrări, finanțat din fonduri europene, spune că nu a participat la licitație.

Conform documentului expus de ProInfrastructura, firma respectivă a notificat încă din septembrie, 2025, atât Primăria Cluj Napoca cât și Ministerul Transporturilor că nu a participat la licitație în această asociere: DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI.

Informația nu a fost însă dezvăluită de Primăria Cluj Napoca, care a luat decizia de suspendare a procedurii abia în ianuarie.

Falsificare a documentelor, acuză compania

Firma Integral Inženjerin (din Bosnia) a transmis că e victima unei fraude prin falsificarea documentelor depuse de românii de la Dimex, liderii asocierii care a avut singura ofertă la licitația pentru lucrările la centura Metropolitana Cluj. „Ați citit bine. După cum vedeți în comunicatul de mai jos, o persoană necunoscută și neautorizată de către Integral Inženjering a trimis o documentație falsificată și ulterior a semnat un contract în vederea participării companiei bosniace în asocierea condusă de Dimex”, relatează ProInfrastructra.

Integral Inženjering și-ar fi dat seama că este victima unui fals în septembrie 2025, când au verificat datele lor în portalul SEAP românesc și au descoperit că erau parțial eronate.

După descoperirea din SEAP, compania a notificat Primăria municipiului Cluj-Napoca, DNA și autoritățile de la Bruxelles, întrucât contractul este finanțat din fonduri europene.

Presiuni asupra firmei pentru a intra în asociere după ce câștigarea licitației și descoperirea falsului

Managerii Integral Inzenjering au explicat că nu au semnat niciun fel de acord de asociere cu Dimex sau un alt angajament care să-i implice în vreun fel în procedura de achiziție publică și au refuzat explicit acest lucru în octombrie 2024, când li s-a propus.

Situația a degenerat și, în urma presiunilor și amenințărilor, cei de la Integral Inženjering s-au adresat atât poliției române cât și celei din țara lor de origine”, precizează ProInfrastructura, cu mențiunea că de când asociația monitorizăm infrastructura de transport, „un astfel de fals grosolan este o premieră”.

****