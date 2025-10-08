Contract BEI pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu–Pitești: 500 mil. euro pentru 122 km – Discuții la Palatul Victoria despre extinderii cooperării în energie și apărare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat marți un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), împrumut destinat construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești – prima autostradă care traversează Munții Carpați.

Anunțul împrumutului BEI a fost făcut în timpul vizitei în România a vicepreședinților Ioannis Tsakiris și Robert de Groot, care au discutat cu oficialii români, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, prioritățile de finanțare ale României în domenii precum energia, apărarea și investițiile locale

Cu o lungime totală de 122 km, Autostrada Sibiu–Pitești este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu – Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești. Autostrada va asigura un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, sprijinind dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și facilitând transportul de mărfuri și persoane în condiții moderne și sigure.

Proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești a început în martie 2020 și se estimează că va fi finalizat până în trimestrul IV al anului 2028.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI). Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro. Continuarea finanțării este deja luată în calcul. Un al doilea contract, în valoare de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumătate a anului 2026.

Cheltuielile proiectului, echivalente sumelor împrumutului, vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/CNAIR, respectând alocările anuale de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor va efectua tragerile din împrumutul BEI, conform contractului de finanțare, iar banii vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în conformitate cu legea.

Împrumutul poate fi tras în termen de 3 ani de la semnarea contractului. Acesta poate fi utilizat în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 milioane euro. Condițiile financiare pentru fiecare tranșă (dobândă fixă sau variabilă, maturitate etc.) vor fi stabilite la momentul tragerii, respectând regulile BEI. Perioada maximă de rambursare este de până la 27 de ani pentru rambursarea în mai multe rate sau 16 ani dacă se rambursează într-o singură tranșă.

Întâlnire la Palatul Victoria: Discuții despre extinderea cooperării în domeniul energiei, apărării și investițiilor locale

Delegația BEI a avut și o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, unde au fost discutate cooperări în domeniul energiei, ”unde România își propune să devină un hub regional”, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

”În acest sens, sunt necesare investiții în rețele inteligente, tehnologii de stocare și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție. Consolidarea securității energetice și integrarea în rețelele europene presupun interconectări eficiente, proiecte transfrontaliere și alinierea la standarde comune”, transmite executivul.

Premierul a evidențiat faptul că, în contextul angajamentelor asumate privind traiectoria fiscal-bugetară, sprijinul BEI este important pentru cofinanțarea proiectelor deja incluse în planificarea bugetară națională, asigurând astfel continuarea și finalizarea investițiilor.

De asemenea, prim-ministrul a propus extinderea colaborării pentru sprijinirea proiectelor derulate de autoritățile locale, care au nevoie de cofinanțare pentru finalizarea investițiilor aflate în implementare.

Reprezentanții BEI și-au exprimat disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare, și de a continua acordarea de asistență tehnică instituțiilor publice, mediului de afaceri și universităților.

