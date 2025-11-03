cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

3 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

18 aeronave F-16 Fighting Falcon pentru România – contract semnat cu Olanda, la prețul simbolic de 1 euro

Rss
De Vladimir Ionescu

3 noiembrie, 2025

Contractul pentru achiziţia, de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente, a fost semnat luni, anunță ministrul Apărării.

Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.


”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi – echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi – pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.

Potrivit ministrului, ”F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.

(Citește și: România va primi 18 aeronave F-16 de la Olanda, pentru un „preț modic” – 1 euro)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Sfat pentru România de la directorul Institutului Bruegel: Renegociați planul de ajustare fiscală –„Sustrageți 1% de PIB din ajustarea fiscală și adăugați-l la cheltuielile suplimentare de apărare”

Ministrul Apărării, după anunțarea retragerii a 800 de militari americani aflați în România: Capacitățile strategice rămân neschimbate – parteneriatul strategic cu SUA rămâne solid, predictibil

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți