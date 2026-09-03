Contrabanda cu țigări, creștere record pentru ultimii 10 ani

Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie 2026 cu 3,4 p.p., până la aproape 14% din totalul consumului, comparativ cu 10,5% în mai, conform companiei de cercetare Novel. Este cea mai mare creștere a pieței negre în mai mult de o decadă.

„În iulie 2026, cea mai mare creștere a comerțului ilegal cu țigarete se înregistrează în partea de sud-vest a țării, cu 8,4 p.p., până la 17,4%. O majorare semnificativă e notată și în zona București, cu 8,1 p.p., până la 17,5%. Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud, și anume 19,5%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, Bulgaria se situează la 26,9%, după Duty Free (29,7%), iar ponderea produselor de origine necunoscută se află la peste 20%, în creștere cu 16,4 p.p.. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova continuă să scadă în iulie cu 4,9 p.p. până la 10,2%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

“Datele Novel Research pentru iulie 2026 transmit un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat: piața ilegală a produselor din tutun a ajuns la 13,9% din consumul total, în creștere cu 3,4 pp față de luna mai. Este cea mai abruptă creștere din ultimul deceniu și o dovadă că rețelele de comerț ilicit reacționează rapid la schimbările din piață și la vulnerabilitățile cadrului economic și fiscal. Nivelurile înregistrate în București (17,5%), Sud (19,5%) și Nord-Est (18,8%) confirmă impactul semnificativ al comerțului ilicit inclusiv în zone cu pondere economică ridicată, afectând direct veniturile bugetare, competitivitatea economiei legale și eficiența politicilor publice. Apreciem eforturile autorităților de aplicare a legii în combaterea traficului ilicit, care au dus la confiscarea a circa 105 milioane de țigarete în primele opt luni ale anului, potrivit StopContrabanda.ro. Salutăm, de asemenea, recentele măsuri legislative menite să reducă comercializarea ilegală a produselor din tutun provenite din state ale Uniunii Europene pe teritoriul național. Credem cu tărie că astfel de măsuri legislative, susținute de eforturi consecvente de aplicare a legii, pot contribui semnificativ la diminuarea pieței ilicite, ceea ce înseamnă creștere a veniturilor la bugetul de stat și susținerea economiei legitime”, a declarat Ileana Negulescu, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

„Potrivit Novel, un nivel similar al contrabandei a fost înregistrat ultima dată în iulie 2019, când piața neagră se situa la 13,7% și era pe un trend descendent. În iulie 2026, situația este diferită: comerțul ilegal crește, afectând veniturile bugetare într-un moment dificil pentru finanțele publice și punând presiune asupra unei industrii care se numără printre cei mai mari contribuabili la buget și care este, totodată, un investitor, exportator și angajator important. La un nivel anualizat al contrabandei de 13,9%, pierderile bugetare sunt estimate la aproximativ 700 de milioane de euro. Astfel, este binevenit ordinul comun al ANAF și Autorității Vamale, care stabilește limite privind cantitățile de țigarete ce pot fi introduse în România din țările UE, ca o măsură care poate contribui la combaterea comerțului ilegal. În același timp, România are nevoie de mecanisme fiscale pe termen lung, care să asigure stabilitatea bugetară, menținând totodată predictibilitatea, esențială pentru investiții și creștere economică”, a adăugat Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Cel mai ridicat nivel al contrabandei din ultimul deceniu este o evoluție îngrijorătoare, care ne obligă să tratăm fenomenul cu maximă seriozitate. Vorbim despre pierderi bugetare consistente, într-un moment în care finanțele publice au nevoie de fiecare resursă, și despre o presiune tot mai mare asupra pieței legale. Tocmai de aceea, salutăm ordinul comun al ANAF și al Autorității Vamale Române de a limita cantitățile de produse din tutun care pot fi aduse în România din alte state ale Uniunii Europene și ne dorim ca această măsură să dea roade cât mai repede. Un anunț, oricât de bine calibrat, rămâne însă doar un prim pas. Ceea ce va face cu adevărat diferența este implementarea de facto, aplicarea consecventă și controlul efectiv la frontieră și în piață. Numai printr-un efort susținut și coerent putem transforma măsurile anunțate în rezultate concrete, în beneficiul bugetului și al economiei.”, a precizat Roxana Pîntea, Director Corporate Affairs, Philip Morris România.

„Într-un context marcat de o incertitudine economică și geopolitică tot mai accentuată la nivel regional, creșterea semnificativă a comerțului ilegal reprezintă un semnal că România rămâne deosebit de vulnerabilă ca urmare a poziției sale geografice strategice. Combaterea acestui fenomen necesită o abordare echilibrată, care să combine măsuri ferme de aplicare a legii cu predictibilitate fiscală pe termen lung. Dincolo de impactul asupra finanțelor publice și a companiilor care își desfășoară activitatea în mod legal, comerțul ilegal afectează protecția consumatorilor, expunând consumatorii adulți la produse care eludează standardele de reglementare, controalele de calitate și cerințele de trasabilitate.”, a menționat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.

„Poliția de Frontieră continuă să depună eforturi susținute pe direcția combaterii contrabandei cu produse accizabile. Ca rezultat al acțiunilor derulate în ultimele șapte luni, au fost confiscate aproximativ 900.000 de pachete de țigări, cu o valoare estimată la peste 20 de milioane de lei. De asemenea, în același interval, au fost ridicate în vederea confiscării peste 1,1 tone de tutun vracși 152 de kilograme de tutun pentru narghilea.”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

„Rezultatele obținute în primele șapte luni ale anului 2026 arată rezultatele eforturilor depuse de structurile Poliției Române pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun. Peste 61 de milioane de țigarete și aproape 10 tone de tutun au fost indisponibilizate, iar sute de dosare penale au fost constituite. Acestea ne demonstrează că fenomenul rămâne o prioritate pentru noi. Acțiunile în acest domeniu, în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor continua și în perioada următoare. Adaptăm permanent măsurile operative la modul de acțiune al rețelelor de contrabandă și acționăm ferm pentru protejarea bugetului de stat și pentru limitarea comerțului ilegal cu produse din tutun.” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – chestor de poliție Dobre Aurel.

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